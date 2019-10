Suicidi in Europa | sono quasi solo gli uomini a togliersi la vita – infografiche

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 3 ottobre 2019)inglilaInle differenze nella tendenza alnotevoli, lo sappiamo, ne abbiamo parlato. Ci si toglie ladi più a Nord e a Est che ni Paesi Mediterranei. Ma c’è una particolarità comune a tutti.molto di più glidelle donne a suicidarsi. Vediamo dove e a quale età il gap tra i sessi è maggiore nella nostra infografica. E’ rappresentata la percentuale diche vedono un uomo protagonista. In Italia si arriva al 78,5%, ma in Islanda si sale al 90%, in Polonia, Romania, Lituania, Slovacchia, Grecia sopra l’80%. In Francia, Germania, Spagna, Regno Unito si è intorno al 74-77%. Ed ènei Paesi Bassi, in Svezia, in Norvegia che si scende sotto il 70%. Nel complessotre quarti deieuropei è commesso da un uomo. ...

debufred : #Sapelli la categoria con più #suicidi in #Europa è quella degli #agricoltori in #Francia. Hanno perso margini di g… - Casertasette : Le località spagnole Si attestano ai primi posti in Europa per l’alto numero di omicidi travestiti da suicidi, e in… - ChiranAngelgela : Grecia. Ci hanno insegnato che è stata una delle culle della civiltà. Ha ancora un governo guidato da un uomo di s… -