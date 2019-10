Fonte : romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2019)– Presenteremo mozione in aula per far arrivare al Sindaco Raggi e al Presidente Zingaretti, un no forte anel territorio. Il M5S e il PD esprimano in aula, insieme a noi, il dissenso. Al netto dei colori politici dobbiamo dimostrare unità nell’interesse dei cittadini.Laest della città, già fortemente martoriata, va tutelata. Lo dichiara in una nota Pamela, capogruppo lega in Municipio 6. L'articolo: no ainest diproviene daDailyNews.

romadailynews : Strippoli: no a nuovi impianti in periferia est di Roma: Roma – Presenteremo mozione in… -