Stranger Things 4 | cosa si nasconde nell' enigmatico teaser?

Stranger Things 4 si farà ma «non siamo più a Hawkins» – Video : Stranger Things 4 Netflix l’ha ufficializzato: la quarta stagione di Stranger Things ci sarà. L’annuncio del proseguimento di una delle serie rivelazione degli ultimi anni, sbarcata su Netflix nell’estate del 2016, è avvenuto sui canali social ufficiali accompagnato da un breve teaser, che lascia trasparire ben poco su questa nuova stagione, ma quanto basta per rivelare un importante cambiamento. “Non siamo più a ...

Stranger Things 4 teoria : potrebbe essere stato Will a creare il Sottosopra : L'universo di Stranger Things è ricco di misteri inquietanti. Per risolverli servirebbero più stagioni, ma fino a che non si avranno delle risposte i fan della serie si arrovellano per costruire teorie più o meno plausibili. C'è una grande domanda che attanaglia le menti degli appassionati spettatori di Stranger Things: chi o cosa ha dato vita al Sottosopra? Il pubblico sa che l'Upside Down è una dimensione speculare della realtà, un'alternativa ...