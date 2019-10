Storie Italiane | Filippo Magnini annuncia le nozze con Giorgia Palmas

Storie Italiane - lo struggente racconto di Roberto Poletti : "Mi chiamavano straccione" : Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane in onda su Rai1 nella puntata di giovedì 3 ottobre, il giornalista Roberto Poletti, si è raccontato senza censure, tirando in ballo anche dei delicati ricordi del suo passato. "Vengo da una famiglia molto umile e forse quando ero piccolino, prima parlavi

Filippo Magnini a Storie Italiane : “Sposerò Giorgia Palmas - la più bella del mondo” : Filippo Magnini e Giorgia Palmas: l’annuncio del matrimonio a Storie Italiane su Rai1 Filippo Magnini, ospite di Storie Italiane su Raiuno, ha parlato della sua relazione amorosa con Giorgia Palmas. Il campione di nuoto e l’ex velina stanno insieme da circa un anno e mezzo e il prossimo 15 marzo festeggeranno il secondo anniversario di […] L'articolo Filippo Magnini a Storie Italiane: “Sposerò Giorgia Palmas, la più bella ...

Roberto Poletti a Storie Italiane : “Venivo visto come uno straccione” : Storie Italiane, Poletti intervistato da Eleonora Daniele: “Vengo da una famiglia umile” E’ stato Roberto Poletti, conduttore di Unomattina con Valentina Bisti, uno degli ospiti di Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane di oggi, giovedì 3 ottobre 2019. Intervistato dalla padrona di casa, il giornalista ha parlato molto della sua vita privata, in particolare del suo passato non facile, rivelando: Diventare giornalista ...

Massimiliano Rosolino a Storie Italiane : “Mai detto ‘ti amo’ a Natalia Titova” : Massimiliano Rosolino, ex campione di nuoto, si è raccontato in una lunga intervista a Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele. In studio ha ovviamente parlato di diversi argomenti, ma soprattutto ha raccontato della bella storia d’amore con la sua Natalia Titova, la ballerina conosciuta durante l’esperienza a Ballando con le Stelle. Era il 2006 e da allora la coppia non si è più lasciata.\\Oggi Natalia e Massimiliano stanno ...

Rosanna Lambertucci - il suo dramma a Storie Italiane : “Morì appena nata” : Storie Italiane: Rosanna Lambertucci torna a parlare del suo grande dolore Sul finire della puntata odierna di Storie Italiane, Eleonora Daniele ha intervistato Rosanna Lambertucci, la quale è tornata a parlare del suo più grande dolore: la morte di sua figlia Elisa. A tal proposito la donna ha dichiarato che la bambina è venuta a mancare due giorni dopo averla messa al Mondo. Un dolore che l’ha segnata per sempre anche se l’arrivo ...

Alba Parietti sul tumore a Storie Italiane : “Poteva essere gravissimo” : Storie Italiane, Alba Parietti parla del tumore che ha avuto: “Poteva essere una cosa gravissima…” Ha rilasciato una lunga e toccante intervista nella puntata di Storie Italiane di oggi, mercoledì 2 ottobre 2019, Alba Parietti. Intervistata da Eleonora Daniele, ai microfoni del seguitissimo programma del mattino di Rai1 Alba ha ripercorso uno dei momenti più difficili della sua vita, risalente a molti anni fa, quando ha ...

Simone Montedoro a Storie Italiane : “Don Matteo non continuerà” : Eleonora Daniele ospita Simone Montedoro, che svela: “Don Matteo 12 sarà l’ultima stagione” E’ stato Simone Montedoro uno degli ospiti di Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane di oggi, mercoledì 2 ottobre 2019. Intervistato dalla conduttrice ai microfoni del suo seguitissimo programma della tarda mattinata di Rai1, Simone Montedoro si è raccontato parlando sia della sua carriera che della sua vita privata. E a ...

Siamo impazziti tutti! A Storie Italiane caos in studio per Riccardo Cocciante : Seduto al pianoforte per far risuonare le note di ‘Vivere per amare’, accompagnato dalla voce di Elhaida Dani, la nuova Esmeralda. Così, dal vivo nella hall del municipio di Verona, Riccardo Cocciante ha presentato il ritorno in Arena di Verona di ‘Notre Dame de Paris’. “Un gioiello nel gioiello”, secondo l’artista, il connubio tra la sua opera e l’anfiteatro scaligero. E, per l’occasione, anche il programma di Rai1 ‘Storie Italiane’ era in ...

