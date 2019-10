Stadio Cagliari | chiesti 4 anni e mezzo per l’ex presidente Cellino | oggi patron del

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) I pm Enrico Lussu e Gaetano Porcu hanno chiesto la condanna a 4di carcere per l’exdelcalcio, e ora del Brescia, Massimo, sotto processo per i presunti illeciti legati alla costruzione dellodi Is Arenas, a Quartu Sant’Elena. La condanna è stata sollecitata anche per tutti gli altri sette imputati, tra cuisindaco di Quartu, Mauro Contini (5) e l’allora assessore ai Lavori pubblici, Stefano Lilliu (4e 3 mesi). Nella seconda giornata di requisitoria, il pm si è concentrato sui presunti peculati: i soldi spesi dal Comune di Quartu per opere annesse all’impianto sportivo che secondo la Procura dovevano essere pagati dal. “– ha detto il pm – doveva portare la squadra a Quartu per evitare di tornare a Trieste perché, come ha rivelato nella stessa intercettazione con l’allora ...

