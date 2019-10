Squinzi | Ferri Pd | ‘uomo di equilibrio e dialogo’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Si è spento Giorgiouomo di grande, di dialogo e confronto. Ha sempre portato avanti temi per una politica industriale positiva ed efficace per il Paese e per le imprese guardando sempre alla crescita”. Lo afferma Cosimo Maria, deputato del Pd e componente della commissione Giustizia della Camera. “Ha saputo dialogare con le istituzioni, con il governo senza pregiudizi -aggiunge- portando ai tavoli proposte concrete. Ha saputo guardare al mondo del lavoro nel rispetto dei diritti dei lavoratori e non facendo mai mancare un’attenzione particolare a chi era in difficoltà sia come imprenditore che come lavoratore. Ha saputo indicare anche gli strumenti per aiutare le imprese in crisi e per una giustizia rapida ed efficiente consapevole del fatto che la ripresa economica passi da un sistema giustizia ...

