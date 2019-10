Spider-Man | la pace fra Sony e Disney è anche merito di Tom Holland

Spider-Man - niente addio all'MCU - almeno per un po' : Allarme rientrato per Spider-Man: nonostante sembrasse definitivo, invece è durato circa un mese il divorzio tra Sony e Marvel Studios (Disney) riguardo il destino dell'Uomo Ragno. Spiedey è dunque tornato nel Marvel Cinematic Universe, come ha confermato lo stesso Kevin Feige: «Sono felice che il viaggio di Spidey nel MCU proseguirà, e io e tutti quanti ai Marvel Studios siamo molto lieti di poter continuare a lavorarci ...

Spider-Man rimarrà nei film Marvel - accordo fra Sony e Disney : È stata un po’ la querelle cinematografica dell’estate: nelle ultime settimane di agosto, infatti, Sony aveva annunciato di voler ritirare il personaggio di Spider-Man, e con esso tutte le storie di cui detiene i diritti, dal Marvel Cinematic Universe dopo non essere riuscita a raggiungere un accordo che soddisfacesse le pretese economiche di Disney, proprietaria invece della maggior parte dei diritti tratti dai fumetti Marvel. Dopo ...

Un nuovo film di SpiderMan nel 2021 : Qualche settimana fa la frattura fra Marvel e Sony sembrava irreparabile. I due colossi dell’intrattenimento, che insieme hanno portato sul grande schermo il personaggio di Spider-Man, interpretato da un convincente Tom Holland, pare siano riusciti a risanare la crepa. Infatti si profila all’orizzonte un nuovo film per il personaggio nato dalla penna di Stan Lee e, soprattutto, il "bimbo ragno", continuerà a far parte dell’Marvel Cinematic ...

Scala grattacielo a Francoforte - arrestato lo Spiderman francese : Lo "Spiderman" francese Alain Robert è stato arrestato oggi dalla polizia di Francoforte dopo aver Scalato senza alcun equipaggiamento o protezione, e senza alcuna autorizzazione, un grattacielo nella capitale finanziaria tedesca. Lo Scalatore di 57 anni ha impiegato mezz'ora per Scalare lo "Skyper", 42 piani per 154 metri di altezza dove ha sede la Dekabank. Lo specialista delle Scalate in città, noto con il soprannome di Uomo ragno, non ha ...

Sony e Marvel hanno trovato un accordo per fare insieme un nuovo film di Spider-Man : Sony e Marvel Studios hanno annunciato di aver trovato un accordo per fare insieme un nuovo film di Spider-Man, dopo che a fine agosto le due società avevano detto di aver interrotto la propria collaborazione. Con questo nuovo accordo verrà quindi fatto un

Torino-Milan 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : Sirigu Spider Man - Belotti fenomeno [FOTO] : Torino-Milan, le pagelle di CalcioWeb – Si è appena concluso il match tra granata e rossoneri, posticipo del turno infrasettimanale di Serie A. Il Milan domina per un’ora ma segna solo un gol e non ne approfitta, al Torino bastano cinque minuti da Dio di Belotti e un super Sirigu per rilanciarsi e portare a casa la vittoria. Queste, al termine della sfida, le pagelle della nostra redazione. In alto la FOTOGALLERY. TORINO ...

Sony festeggia l'anniversario di Marvel's Spider-Man con i migliori scatti dei giocatori : Marvel's Spider-Man festeggia il compleanno con una collezione di interessanti scatti realizzati dai giocatori. Sony ha dunque festeggiato in questo modo l'anniversario del gioco, un contest fotografico in-game che ha portato a galla delle immagini a dir poco spettacolari.Le foto sono state dunque analizzate da una giuria e le migliori sono state pubblicate sul blog ufficiale di PlayStation. Come possiamo vedere, gli scatti sono tutti molto ...

"Ai concerti Ed Sheeran si veste da Spiderman e si mescola tra la gente" - : Francesca Galici La timidezza di Ed Sheeran è nota a tutti ma il retroscena svelato dal rapper Aitch ha dell'incredibile: pare che l'attore si travesta da Uomo Ragno ogni volta che deve andare a un concerto La riservatezza di Ed Sheeran è nota nel mondo dello spettacolo. Il cantante, autore di successi planetari come Perfect o Shape of you, non avvezzo alla mondanità ma pare non rinunci a partecipare ai concerti. Tuttavia, vista la ...

Ed Sheeran si traveste da Spiderman ai concerti per non farsi riconoscere dai fan : Andare a un concerto e ritrovarsi a cantare insieme a Spider-Man. A qualcuno sarà sicuramente successo, ma non avrà pensato che sotto quel costume ci potesse essere Ed Sheeran. Già, perché a quanto sembra, il celebre cantante britannico utilizza spesso questo strano travestimento quando si reca ai concerti.A rivelarlo in un’intervista radiofonica è stato il rapper Aitch, nome d’arte per Harrison ...

Sony sta lavorando a varie serie tv su Spider-Man : La rottura degli accordi fra Sony e Disney-Marvel sulla gestione cinematografica del personaggio di Spider-Man e di tutto l’universo a lui correlato è ancora fresca (“Kevin Feige sarebbe stato troppo impegnato con X-Men e Fantastici 4“, è una nuova motivazione addotta in queste ore), ma i progetti relativi a Peter Parker non sembrano destinati ad arrestarsi. Il prossimo capitolo della gestione Sony, infatti, prevede uno sbarco ...

Sky e Now Tv le uscite di Settembre tra film e Serie Tv : Euphoria - Green Book e Spider-Man Un Nuovo universo : Sky e Now Tv uscite Settembre 2019, film e Serie tv in streaming: da Euphoria e City on a Hill ai premi Oscar Green Book e Spider-Man Un Nuovo universo Un mese ricco sui canali Sky sia sul fronte cinematografico che delle Serie tv, ancora più grande per gli abbonati a Sky Q grazie alla qualità del 4K HDR. Nel giro di una settimana su Sky Cinema arrivano il premio Oscar come miglior film d’animazione Spider-Man un Nuovo universo e il ...

Spider-Man : Game of the Year Edition disponibile da oggi : Sony Interactive Entertainment e lo sviluppatore Insomniac Games hanno pubblicato oggi Spider-Man: Game of the Year Edition per PlayStation 4 al prezzo di $ 39,99.Questa particolare edizione include il gioco base, oltre all'accesso per l'intero contenuto scaricabile "The City That Never Sleeps", la storia "post-gioco" suddivisa in 3 capitoli.In occasione dell'annuncio è stato pubblicato il trailer della Game of the Year Edition.Leggi altro...

Il multiplayer di Death Stranding ha dei punti di contatto con Spider-Man - Un Nuovo Universo : Se siete tra i giocatori ormai stufi della mancanza di dettagli precisi ed espliciti le nuove dichiarazioni di Hideo Kojima non vi faranno propriamente gioire ma ci permettono quanto meno di avere un'idea vagamente più precisa del DNA di Death Stranding e in particolare del suo multiplayer.Geoff Keighley ha affermato che il multiplayer è qualcosa per cui il pubblico non sarebbe ancora pronto ma in concreto cosa dovremmo aspettarci dalle ...

