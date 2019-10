Spagna | catturato latitante italiano tra i 100 di maggior interesse

Fonte : blogo

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Fine della latitanza per Paolo Stellacci, inserito nella lista dei 100 latitanti didel ministero dell’Interno. L’uomo è stato arrestato in, ad Alicante, dalla polizia italiana in collaborazione con quella iberica.Stellacci, che ha 45 anni, è accusato di violenza sessuale, calunnia, appropriazione indebita, truffa aggravata e ricettazione. Dopo l’estradizione per lui si apriranno le porte del carcere in Italia, essendo stato condannato a 18 anni e 27 giorni di reclusione per un cumulo di pene riguardante dodici procedimenti diversi presso i tribunali di Roma, Velletri, Verbania, Novara, Imperia, La Spezia, Trieste e Udine per fatti che si sarebbero verificati nell’arco di 10 anni, tra il 2005 e il 2015. "Il provvedimento disposto dalla Procura di Udine trae origine dall’ultima condanna, passata in giudicato, del settembre 2018, che riguarda un episodio di ...

