Sony | Sega e Warner avrebbero evaso milioni di sterline di tasse in UK grazie a un

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Sembra che una serie di grandi colossi dell'industria videoludica stia a tutti gli effetti sfruttando un incentivo pensato per le software house più piccole evadendo decine dididinel Regno Unito. Un fatto che è al centro di un interessante reportage pubblicato recentemente.Pezzi da novanta comesfruttato il Video Games Tax Relief presente nel Regno Unito, un incentivo che permette agli sviluppatori più piccoli di richiedere il rimborso fino al 20% di una serie di costi in ambiti ben precisi. Il VGTR è stato lanciato anche per ricompensare gli sviluppatori di videogiochi che sostengono e diffondono l'arte e la cultura del Regno Unito. Un'iniziativa sicuramente lodevole se non fosse che buona parte del denaro starebbe finendo nelle mani di compagnie che di "piccolo" o di "britannico" non hanno quasi nulla.Le cifre sono davvero ...