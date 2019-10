Slitta ancora il Decreto Clima in Cdm | non c' è accordo sugli incentivi ed end of waste

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 3 ottobre 2019) A quanto apprende l’agenzia Direl’esame del dlin consiglio dei ministri. Ildovrebbe essere esaminato la prossima settimana, e non va quindi in quello in programma per oggi. Non c’è quindi unall’interno della maggioranza su alcune norme che già nei giorni scorsi avevano diviso le forze di maggioranza. In particolare sulla modulazione degli. “Ci siamo vicinissimi, incrociamo le dita. Vicinissimi a un buon, unda arco costituzionale perché era richiesto anche dalla precedente compagine di governo, da chi governava insieme a M5s, quindi anche dall’attuale opposizione. Maggioranza e opposizione saranno sicuramente d’mi aspetto un voto unanime di tutti”. Lo dice il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, a margine di un convegno, parlando ...

