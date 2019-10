Sicilia | Unicredit | plafond di 1 mld per chi investe in Zes

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Un miliardo di euro a favore delle imprese che vogliono investire nelle Zes della. E' ilmesso a disposizione da. "Le Zes, che in altre nazioni hanno agito da forte volano di sviluppo, rappresentano una importante opportunità di investimento -

ElenaFrancorsi : RT @UniCredit_PR: #UniCredit4Business: #UniCredit mette a disposizione un plafond di 1 miliardo di euro a favore delle imprese che vogliono… - olegnailem : RT @robivite: UniCredit: plafond di 1 miliardo per le ZES della Sicilia - blogstreetnews : [Fonte: economysicilia_it] UniCredit: un miliardo per chi investe nelle Zes in Sicilia -