Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Partiamo da un dato: secondo il rapporto Censis-Bayer 2019 sui nuovi comportamenti sessuali degli italiani, un ragazzo su dieci non fae, nei maschi, la percentuale sale fino all’11,6%. Detto così, potremo cominciare con la solita solfa: tutta colpa dei social, ipassano tutto il giorno in rete e trascurano i rapporti (in senso strettissimo!) con i coetanei. Spulciando bene, però, emergono altre percentuali; ad esempio, scopriamo che l’80,7% dei ragazzi si diverte con ilorale e il 67% con la masturbazione reciproca.inoltre in aumento i rapporti bdsm, comprese la sottomissione e la dominazione. Si sta delineando, ne deduco, una nuova tipologia di sessualità che prevede la “non”. E qui scatta il rosicamento degli uomini ancien régime che per secoli hanno dovuto fare i conti con l’ansia da prestazione sul vigore di un’erezione a volte traballante. ...

ilfattoblog : Sesso, i giovani sono per il ‘famolo strano’. Altro che penetrazione - Daniele_Manca : il link digitale per @masterx_iulm per sfogliare il nuovo numero di #MasterX e capire quanti luoghi comuni sui giov… - Daniele_Manca : i giovani visti dai giovani giornalisti del #Master della @uniiulm e i luoghi comuni su #sesso #sharing #bere cadon… -