Serie A | rinviata la sfida tra Brescia e Sassuolo

Serie C - rinviata Teramo-Sicula Leonzio : tutte le altre modifiche : Si pensa già alla seconda giornata del campionato di Serie C. La gara Teramo-Sicula Leonzio, valida per la seconda giornata del girone C della Serie C 2019-2020, in programma inizialmente domenica 1° settembre alle 15, è stata rinviata a data da destinarsi, la comunicazione è arrivata direttamente dalla Lega Pro. La gara Paganese-Monopoli sarà giocata sabato 31 agosto alle 17.30 e non più, come comunicato in precedenza, alle 20.45. – ...