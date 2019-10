Seggiolino anti abbandono | il 118 esorta i genitori a non attendere l' obbligo di legge

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Dimenticare il proprio figlio in auto per la maggior parte deiè impensabile. Eppure negli ultimi dodici anni in Italia sono morti otto bambini. L'ultimo avvenuto in Sicilia, precisamente a Catania, dove un padre, purtroppo per inspiegabili cause, dimenticò il figlio in auto per cinque lunghissime ore sotto il sole cocente. Troppi ormai i casi dovuti ad una sorta di sindrome conosciuta in medicina come amnesia dissociativa. Il presidente della Società Italiana Sistema 118, Mario Balzanelli invita tutti idi bambini piccoli di munirsi, senzafuturi obblighi di, delsalva-bebè. Il pensare che tale grave dimenticanza non possa accedere ad un genitore amorevole e responsabile è un errore che potrebbe causare il verificarsi di ulteriori tragedie. Seggiolini: arriva l'ok del Consiglio di Stato L'utilizzo dei seggiolini...

