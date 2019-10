Sarà un autunno di grande cinema in Tv

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Tutto pronto per la stagione autunnale delin Tv. I palinsesti si presentano ricchi di proposte interessanti in casa Rai, Mediaset, La7, Netflix e sui canali Sky.d'autore e fantascienza sui canali Rai Ottobre, novembre e dicembre portano sul piccolo schermo di Rai 2, Rai 3, Rai 4 e Rai Movie ilcon pellicole italiane e straniere che vanno dal dramma fantascientifico 'Arrival' alle opere di Quentin Tarantino. Rai 2 punta alil venerdì sera con la serie dedicata al mondo della fantascienza e dei fumetti, mentre a Natale passerà in rassegna tutta la serie de 'Una notte al museo'. Rai 3 si presenta con le prime visioni il giovedì sera, e un ventaglio di proposte italiane il venerdì sera. Fra i titoli più interessanti Il colore nascosto delle cose di Silvio Soldini, Sei mai stata sulla luna? di Paolo Genovese, Mister felicità di ...

OptiMagazine : Sarà un autunno di grande #cinemainTv - Camille_Jeann : RT @Matilde99101783: 'Finché ci sarà l'autunno non avrò abbastanza mani,tele e colori per dipingere la bellezza che vedo.'… - fat4ta6 : 'E la bellezza poi scenderà su di voi come un'impercettibile tristezza e capirete che d'ora in poi sarà sempre autunno' A. Kristof -