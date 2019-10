Samsung e Sony si arrendono e fermano la produzione di smartphone in Cina

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 3 ottobre 2019)sono certamente due fra le più grandi aziende hi-tech al mondo impegnate nel campo della telefonia. Nonostante il loro strapotere in questo settore, la serrata competizione in alcune particolari regioni geografiche sta mettendo a dura prova i loro sforzi economici. Tutto ciò si traduce nell’impossibilità per le due aziende di continuare a produrrein. Nello specifico,aveva già avviato questo percorso l’anno scorso, ma la chiusura della fabbrica a sud di Huizhou, ha definitivamente portato via il colosso da questo paese. Stessa sorte tocca a, che ha invece deciso di concentrare ladiin Thailandia a discapito della fabbrica in Beijing. Ma a cosa è dovuto questo cambio di rotta? Sicuramente la tenace competizione interna è uno dei fattori chiave, che va sommato ad una minore crescita dell’economia cinese. ...

prettiikandi : @_1FamST & maybe a Samsung, Sony, RCA, Phillips, magnavox, vizio, - AppleNews_it : RT @pcexpander: Sony ha brevettato uno schermo olografico 3D per giocare con PlayStation, Xbox, Switch e smartphone#pcexpander #cybernews #… - pcexpander : Sony ha brevettato uno schermo olografico 3D per giocare con PlayStation, Xbox, Switch e smartphone#pcexpander… -