Rugby | Conor O’Shea | “E’ la gara della vita per tante persone che sono qui Contro il

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Alla vigilia del terzo match dell’Italia nella Coppa del Mondo diha parlato il CT degli azzurri,O’Shea. Domani, venerdì 4 ottobre, infatti, all’Ecopa Stadium di Shizuoka, alle ore 11.45 italiane, nellavalida per la Pool B, Sergio Parisse e compagni sfideranno gli Springboks. Italia-Sudafrica vale un posto ai quarti di finalerassegna iridata. Così il CTO’Shea: “Abbiamo parlato dall’inizio dell’estate sulla squadra potenziale da mettere in campoil Sudafrica. E’ chiaro che con il tempo alcune cose poscambiare, ma questa è la squadra giusta che possiamo mettere in campo per mettere in atto il piano per la partita. Abbiamo la profondità per fare determinate scelte: se pensiamo ai giocatori che abbiamo, come Bellini e Padovani, che nonin lista, possiamo avere la possibilità di alternare vari giocatori in tanti ...

