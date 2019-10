Roma | Fassina | “Raggi sta scientificamente sabotando municipalizzate per privatizzarle

Fassina : Lemmetti si dimostra sempre più arrogante - indisponibile a dialogo e si comporta come fosse padrone Roma. C’è deriva preoccupante per tutte municipalizzate : Roma – Stefano Fassina, deputato e consigliere del Comune di Roma, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sull’incidente avvenuto durante la protesta dei dipendenti di Roma Metropolitane. “Sono un po’ ammaccato, ho una contusione toracica, ma niente di rotto, recupererò presto –ha ...

Roma Metropolitane - caos e tensione durante la manifestazione di lavoratori : ferito il deputato Fassina. Il video : Il deputato di Leu Stefano Fassina è rimasto ferito nel corso di una manifestazione a Roma in cui si sono verificati momenti di tensione con le forze di Polizia. Insorgono il Pd e Leu, che invitano il Viminale di fare chiarezza, e il ministro dell’Interno Luciana Luciana Lamorgese ha chiesto al capo della Polizia Franco Gabrielli di avviare gli accertamenti per capire come siano andate i fatti. Tutto è avvenuto in pochi minuti davanti alla ...

Roma Metropolitane - Fassina ferito durante manifestazione. Lamorgese : “Accertare se l’intervento della polizia è stato corretto” : È rimasto ferito durante una manifestazione dei lavoratori di Roma Metropolitane. E il Viminale ha chiesto chiarimenti al capo della polizia. Rischia di diventare un vero e proprio caso quell di Stefano Fassina, il deputato di Liberi e Uguali rimasto ferito e trasportato dal 118 in ospedale in “codice rosso per dinamica“, a causa di un trauma da schiacciamento. Secondo quanto si è appreso, ai soccorritori avrebbe spiegato di essere ...

Roma Metropolitane : Leu - ‘Fassina ferito - grave episodio - presenteremo interrogazione’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Gravissimo quanto accaduto oggi a Roma Metropolitane. Ancor più grave e inspiegabile l’atteggiamento delle forze dell’ordine contro pacifici manifestanti, tra cui un parlamentare della Repubblica Stefano Fassina, costretto a ricorrere a cure mediche. presenteremo una interrogazione per sapere chi ha autorizzato di forzare con violenza la pacifica protesta dei lavoratori e dei sindacati e ...