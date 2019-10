Roma affoga nei rifiuti I medici | Scuole chiuse

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Fabrizio De Feo Per l'ordine o si trova un rimedio rapido al caos in strada o scatta l'emergenza sanitaria«Valutare la chiusura delle, si rischia l'emergenza sanitaria». È una analisi impietosa, un atto d'accusa e un invito imperativo a porre rimedio a una emergenza che non riguarda più soltanto il decoro, ma la salute stessa dei suoi cittadini quello che viene lanciato daie dai presidi della Capitale. «Il caosdeve essere risolto al più presto altrimenti si rischia una vera e propria emergenza sanitaria». Questo l'allarme lanciato dall'Ordine deidie provincia dopo l'ennesimo cambio al vertice di Ama, le dimissioni del Cda e lo sciopero annunciato dai dipendenti della municipalizzata per la metà di ottobre. «Il caos in cui versapreoccupa l'Ordine deidie provincia», scrivono il presidente e il ...

