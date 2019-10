Rockstar selvagge e glamour Gucci va a “Villa la Furibonda” quella della Grande

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Villa La Furibonda ha già ispirato servizi fotografici e film, su tutti, “LaBellezza” di Paolo Sorrentino, ma adesso è arrivato anche il momento per la moda.casa sull’Appia Antica, di proprietà di Marisela Federici, eccentrica e simpatica signora dei salottiCapitale, è stata scelta dae dal suo direttore creativo, Alessandro Michele, per ambientarvi il nuovo cortometraggioCruise Collection 2020. Intitolato “Come as you are RSVP”, il video riunisce in una festa da favola la stessa Marisela con icone pop di ieri e di oggi, da Benedetta Barzini a Sienna Miller, da Iggy Pop a Radric Delantic Davis e tanti altri, tra cui Angelo Bucarelli e Orlando Miani persi tra salotti, limousine e tantoche spaccano piatti o rimproverano camerieri, mondanità ...

