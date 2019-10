Roberto Poletti | difficile passato | “Da ragazzo visto come il povero | lo straccione…”

Valentina Bisti spiazza Roberto Poletti a Unomattina : “Sono gelosa” : Unomattina, Roberto Poletti fa una gag con Valentina Bisti: “Sei gelosa di me?” Si è chiusa con una divertente gag, non programmata, la puntata di Unomattina di oggi, giovedì 3 ottobre 2019. Dopo un’ampia pagina dedicata a Renato Zero, del quale i due conduttori Roberto Poletti e Valentina Bisti hanno parlato con un ospite in studio, il tempo a disposizione, come ogni giorno, è terminato, perciò la linea è passata a Storie ...

Roberto Poletti a Storie Italiane : “Venivo visto come uno straccione” : Storie Italiane, Poletti intervistato da Eleonora Daniele: “Vengo da una famiglia umile” E’ stato Roberto Poletti, conduttore di Unomattina con Valentina Bisti, uno degli ospiti di Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane di oggi, giovedì 3 ottobre 2019. Intervistato dalla padrona di casa, il giornalista ha parlato molto della sua vita privata, in particolare del suo passato non facile, rivelando: Diventare giornalista ...

Unomattina : Valentina Bisti e Roberto Poletti commettono un errore : Valentina Bisti e Roberto Poletti fanno un piccolo errore in diretta a Unomattina E’ andata in onda oggi, lunedì 30 settembre 2019, una nuova puntata di Unomattina, con Roberto Poletti e Valentina Bisti, già al timone della versione estiva e poi confermati alla guida dell’edizione invernale visto il successo ottenuto in termini di ascolti nella bella stagione. E sul finire dell’appuntamento odierno, il primo della quarta ...

Unomattina - Roberto Poletti a Soliti Ignoti : “In passato sfilavo…” : Soliti Ignoti-Il ritorno, Roberto Poletti di Unomattina ospite di Amadeus: “Sfilavo…” E’ stato Roberto Poletti, conduttore di Unomattina in coppia con Valentina Bisti, l’ospite vip di Amadeus nella puntata di Soliti Ignoti di oggi, domenica 29 settembre. Come per tutti i colleghi che l’hanno preceduto negli appuntamenti precedenti, anche per lui la postazione tra le l’identità protagoniste della puntata ...

Roberto Poletti a Vieni da Me su Valentina Bisti : “È insopportabile” : Vieni da Me: Roberto Poletti fa una dura confessione su Valentina Bisti Ospite a Vieni da Me, Roberto Poletti ha fatto una dichiarazione scioccante sulla collega Valentina Bisti: “È insopportabile, non la reggo”, con un tono decisamente serio e fermo. Parole pronunciate in maniera scherzosa, ovviamente come da lui confermato, nello spazio delle ‘Interviste Emoticon’. Il conduttore ha spiegato di essere costretto dalla ...

Roberto Poletti e Valentina Bisti - gaffe di un’inviata : “Che caz…” : UnoMattina, Valentina Bisti e Roberto Poletti: gaffe in diretta La prima puntata della nuova edizione di UnoMattina di Roberto Poletti e Valentina Bisti è partita già con una clamorosa gaffe in diretta che ha lasciato tutti i numerosi telespettatori davvero senza parole. Cos’è successo stavolta? In pratica Valentina Bisti, parlando del’omicidio di Elisa per mano di un uomo, il quale ha confessato di averlo fatto perchè non ...

Unomattina - il nuovo inizio su Rai1 dal 9 settembre : con Valentina Bisti e Roberto Poletti : La mattina di lunedì 9 settembre inizia su Rai 1 l'edizione di Unomattina 2019/2020. Quest'anno ad accompagnare il risveglio degli italiani per andare al lavoro o a scuola sarà il tandem di conduttori formato da Valentina Bisti e da Roberto Poletti. In studio, le ultime notizie provenienti dal Web saranno fornite e illustrate da Antonia Varini, mentre la regia è a cura di Maria Cristina Bordin. La trasmissione andrà in onda ogni giorno, dal ...

Roberto Poletti punzecchia Alberto Matano : “Lorella - scioglimelo!” : Alberto Matano gelato da Roberto Poletti: la richiesta a Lorella Cuccarini Oggi a UnoMattina Estate sono stati invitati Lorella Cuccarini e Alberto Matano per parlare della nuova edizione de La vita in diretta in onda a partire da Lunedì 9 Settembre. E sul finire dell’intervista, il conduttore Roberto Poletti ha avuto un’idea: lasciare al centro dello studio da soli Matano e Valentina Bisti per dare loro modo di fare un promo ...

Roberto Poletti sulla Bisti svela : “Mi sono innamorato di Valentina” : Roberto Poletti svela l’immenso affetto per Valentina Bisti prima di Unomattina Promosso al timone della stagione invernale di Unomattina dal 9 settembre Roberto Poletti condurrà con Valentina Bisti, la giornalista con cui ha creato un bellissimo rapporto professionale durante la versione estiva del contenitore di informazione del mattino di Rai1. Intervistato dal settimanale DiPiù Tv, Poletti ha confidato che con la Bisti si è creata una ...

Roberto Poletti e Valentina Bisti : clamoroso cambiamento a Unomattina : Unomattina 2019/20: Valentina Bisti e Roberto Poletti perdono l’ultima parte? Dal 9 settembre prossimo andrà in onda su Rai1 la trentaquattresima stagione di Unomattina, il rotocalco del mattino del primo canale della Tv di Stato condotto da Roberto Poletti e Valentina Bisti. La coppia ha conquistato il pubblico ed è stata confermata dopo gli ottimi ascolti riscontrati al timone della versione estiva del contenitore di Rai1. La ...