Roberto Maroni su Matteo Salvini | Come Bersani | perché si è fatto fregare con la

San Siro - la provocazione di Roberto Maroni : “Il nuovo stadio (spero solo del Milan!!) lo intitolerei a Rocco” : Una sorta di provocazione, da tifoso rossonero, quella espressa dall’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni. Si parla sempre della solita questione legata al nuovo stadio San Siro. Ecco il tweet del politico. “Il nuovo stadio del Milan (spero solo del Milan!!!) lo intitolerei al mitico Nereo Rocco, il Paròn che ha fatto la storia del calcio”. Di seguito la foto. Il nuovo stadio del @acmilan (spero ...

Piazzapulita : talk su rapporti Lega e Russia - Roberto Maroni abbandona il collegamento : Roberto Maroni ha abbandonato anzitempo il colLegamento con Piazzapulita nella puntata di giovedì 19 settembre 2019, la prima della nuova stagione. Ad annunciarlo Corrado Formigli al rientro dalla pubblicità intorno alle ore 23.40, con inquadratura della sedia vuota. Il tutto durante il talk dedicato ai rapporti tra la Lega e la Russia, inframezzato dall'inchiesta di Alessio Lasta.L'ex governatore della Regione Lombardia, in effetti, era ...

Roberto Maroni sulla tenuta di Pd-M5s : "L'esecutivo potrebbe durare se riuscirà a fare queste due cose" : "L'esecutivo giallo-rosso potrebbe durare se riesce a fare due cose". Roberto Maroni non ha dubbi sulla tenuta dell'esecutivo Pd-Cinque Stelle. "Mettere a frutto i crediti che ha maturato nei confronti dell'Europa in tema di flessibilità sui conti e in tema di immigrazione, facendo adottare il mecca

Salvini - Roberto Maroni : "Pd e Cinque Stelle non riusciranno a farlo fuori - lui stravincerebbe comunque" : "Se il governo M5S-Pd va in crisi e si va al voto a primavera, Salvini stravince, ma se anche non succede e si va al voto nel 2023, sarà una traversata nel deserto ma Salvini ha tante borracce d'acqua con sé, non c'è dubbio". Roberto Maroni tranquillizza il leader della Lega, reo di aver aperto la c

Roberto Maroni : "Pd e M5s tenuti insieme dagli errori di Salvini. Il governo? Durerà - ci sono 400 nomine da fare" : Cosa tiene insieme Pd e M5s al governo? Roberto Maroni non ha dubbi: “Gli errori di Salvini”, risponde in un’intervista al Mattino. Di ritorno da Cernobbio, l’ex ministro dell’Interno è convinto che l’esecutivo che riceverà la fiducia oggi alla Camera non avrà vita breve. Ci sarà “attrazione fatale”, sulle 400 nomine da fare entro l’anno prossimo. Quanto a ...

Matteo Salvini e l'errore fatale - Roberto Maroni colpisce duro : "Il suo progetto è fallito" : "Matteo Salvini ha commesso un'ingenuità, il suo progetto è fallito". Roberto Maroni, intervistato dal Quotidiano nazionale, è durissimo con il leader della Lega, il suo partito, da cui però è diviso da vecchi screzi e soprattutto visioni strategiche opposte. Leggi anche: "Ecco chi ha detto a Salvin

Roberto Maroni - fonti riservate : "Ecco chi ha detto a Salvini di aprire la crisi". Lo sbaglio più grande : "Salvini non ne aveva sbagliata una. Aprendo la crisi ha fatto una mossa che reputava giusta, certo un po' azzardata visto che non decide lui se sciogliere le Camere. Ma evidentemente aveva avuto garanzie, voci dicono che avesse sentito Zingaretti e forse anche Renzi e volessero andare al voto: il s

Roberto Maroni contro Salvini : "Ha perso consensi perché la sua decisione ha deluso gli italiani" : "Gli italiani sono delusi dalla decisione di Matteo Salvini. Siamo alla Terza Repubblica, ma mi pare di essere tornati alla Prima con i democristiani". Roberto Maroni commenta così il sondaggio di Winpoll, per cui la Lega perde oltre 5 punti percentuali dopo lo strappo con la crisi di governo arriva

Roberto Maroni sulla crisi di governo : "Salvini avrebbe dovuto ritirare i ministri come fece Bossi" : Roberto Maroni, segretario federale della Lega Nord fino al 2013, torna a parlare del partito ora guidato da Matteo Salvini. "Salvini avrebbe dovuto ritirare i ministri leghisti come fece Umberto Bossi quando sfiduciò Silvio Berlusconi alla fine del 1994. Bossi riuscì nell'intento proprio per questo