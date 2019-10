Ritirato dai supermercati lotto di salumi | “Sono presenti patogeni | non vanno consumati”

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Se avete acquistato recentemente della mortadella, forse è il caso che leggiate qui prima di mangiarla. Non tutta certo, ma c’è unin particolare che sta destando qualche preoccupazione. La catena interessata è quella del Conad che ritira dal mercato undi produzione della Mortadella Bologna IGP: con una nota sul sito ufficiale, la catena diha annunciato il ritiro immediato di undi mortadella confezionata, per possibile rischio microbiologico. Il ritiro è stato deciso in seguito ad alcuni test del produttore che hanno riscontrato la presenza di microrganismi potenzialmente“CONAD Soc. Coop. ha ordinato in via precauzionale il richiamo del seguentedi produzione: Mortadella Bologna IGP Freschi & Convenienti Conad g 10026937039 cod. EAN 8003170017634 Da consumarsi pref. entro 01/11/2019 prodotto per Conad da ...

Amaicoleit : @usato_di_sicuro @VujaBoskov Il tortellino al maiale non è ancora stato ritirato dai supermercati e nessuno (a part… - marcocarestia : RT @ENIT_italia: .@Italia destinazione ideale per le #famiglie USA, premiata in due categorie dai voti dei lettori della popolare rivista d… - Itinara : 'Il progetto procedeva a gonfie vele, fra il Protocollo di Kyoto e la COP21, tenutasi a Parigi, e firmata da Barak… -