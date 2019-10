Risultati Eurolega – Milano ko all’esordio | ok Khimki e Panathinaikos | al Real Madrid il

Fonte : sportfair

(Di giovedì 3 ottobre 2019) L’Olimpiacedesul campo del Bayern Monaco. Bene. Ilbatte il Fenerbahce: idella prima giornata diArchiviato il Mondiale, ricominciati i massimi campionati europei, il giovedì ritorna finalmente l’. Subito un poker di match interessanti, ricchi di spettacolo eimportanti. Apre le danze il, vincitore in casa sul Maccabi Tel Aviv grazie ai 22 punti del solito Alexey Shved. Successo interno anche per ildi Nick Calathes (21 punti) che supera la Stella Rossa. Niente da fare perche crolla in trasferta sul campo del Bayern Monaco nella serata dell’esordio di Luis Scola, mentre ilchiude il programma odierno con la vittoria nel big match contro il Fenerbahce firmata Jeffery Taylor (19 punti). Idella prima giornata di-Maccabi Tel ...

matte051 : Ho guardato i risultati dell’#Eurolega e leggo che Milano ha perso contro FCB. Ho detto, beh perso di 14 dal Barcel… - basketissimo : Tutto il programma della spettacolare prima giornata di Eurolega - backdoor_pod : QUIZ domenicale! Sfida i tuoi amici nella conoscenza dell'Eurolega. Rispondi alle domande, condividi i tuoi risulta… -