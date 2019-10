Rifiuti | Salvini | ‘Roma non è mai stata messa così male’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Roma, 3 ott. (AdnKronos) – La situazione deia Roma “sicuramente non è colpa dei marziani o della sfortuna. La Raggi è sindaco di Roma da più di tre anni, non so quanti amministratori dell’agenzia deiha cambiato, quanti assessori, quanti dirigenti, quanti funzionari, quanti consiglieri. C’era un pianoche è stato ignorato per tre anni: io li mangi, o li bruci, o li metti sotto terra, o li lasci in strada a Roma. Mi sembra che i romani e milioni di italiani e di cittadini del mondo che vengono a Roma si rendano conto del fatto chemale, ahimè perchè ci vivo anch’io, Roma non lo è mai”. Lo ha affermato Matteo, ospite di ‘Agorà’ su Raitre. “E’ chiaro -ha aggiunto- che se non hai il coraggio di parlare di impianti, di aumentare la raccolta differenziata, di assumere ...

