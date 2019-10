Rifiuti | Omceo Roma | “Si rischia l’emergenza sanitaria | non c’è tempo da perdere”

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) “Asiemergenzaper i“. E’ l’allarme lanciato da Antonio Magi e Pierluigi Bartoletti, presidente e vice presidente dell’Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri () di. “Occorre evitare che in brevesi creino nella Capitale d’Italia cumuli di immondizia in ogni strada, nei pressi di scuole, ospedali, luoghi pubblici e che un simile degrado diventi attrattivo per gli animali. Non c’èda perdere“, ammonisce l’. “Il caos in cui versa l’Ama con le ennesime dimissioni dell’ennesimo Consiglio d’Amministrazione e la nomina di un nuovo responsabile preoccupa l’Ordine dei medici die provincia che continua a monitorare costantemente la situazione – ricordano Magi e Bartoletti – La raccolta deinella Capitale d’Italia si regge, e male, su ...