Rider | c’è anche chi è favorevole al cottimo | “È meritocratico | io guadagno bene” Il

Sindrome di Tourette : non c’è niente da Ridere : L’incidenza in base al sessoTic non onnipresentiLe capacità cognitiveUna Sindrome che non “viaggia” da solaLe diagnosi tardiveUn tic non significa subito SindromeAlcune patologie per la natura dei loro sintomi vengono spesso banalizzate, talvolta addirittura ridicolizzate. Si pensa, a torto, che il disagio che ne deriva non sia meritevole di rispetto perché ritenuto in qualche modo lieve. Un caso emblematico a questo proposito è la Sindrome di ...

Baby George farà danza classica (e non c’è niente da Ridere) : Bbay George compie 6 anni. Le nuove foto per festeggiarloBbay George compie 6 anni. Le nuove foto per festeggiarloBbay George compie 6 anni. Le nuove foto per festeggiarloBaby George, 6 anni compiuti lo scorso luglio, il prossimo 5 settembre tornerà a scuola, tra i banchi della Thomas’s Battersea school, per il secondo e ultimo anno da alunno della Lower School. E la londinese Thomas chiede ai bambini del secondo anno di «diventare più ...

Governo - approvati tutti i decreti discussi in Cdm : c’è anche la norma sui Rider e il dl sulle crisi aziendali : Il Consiglio dei ministri ha approvato tutti i decreti all’ordine del giorno. Secondo indiscrezioni, il dl sulle crisi aziendali, quello sul settore lattiero-caseario e sulle assunzioni nella scuola, oltre alla norma sui rider, hanno ricevuto l’ok del Cdm “salvo intese”. Questo vuol dire che l’approvazione è dovuta al fatto che i decreti non possono andare in Gazzetta Ufficiale da domani, ma, secondo quanto si ...