Regione Abruzzo | campagna per il turismo con foto delle Maldive M5s | “Schiaffo al

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Unaregionale per promuovere ilinfatta (anche) con, e con solo il 40% del budget delladigital dedicato alle inserzioni pubblicitarie e il resto come “compenso per la gestione della. Un compenso veramente esagerato”. La denuncia arriva dal deputato Andrea Colletti e del consigliere regionale Francesco Taglieri, entrambi del Movimento 5 Stelle, che sono partiti dalla segnalazione di un un proprietario di un bed and breakfast abruzzese. Raccontava che alcuni turisti arrivati nella sua struttura si domandassero dove fosse quella “bella spiaggia” che avevano trovato sulla pagina Facebook di Visit, unapagine promozionali della, e su.it. L’immagine ritrae una bimba e una donna che, vestite di bianco, passeggiano mano nella mano su una spiaggia bianchissima ...

matteoc1951 : RT @Debby1861: Commissariata da #Salvini la #Lega in #Abruzzo dopo che l' assessore #Fioretti (che starebbe per dimettersi) avrebbe fatto n… - IoCivico : RT @Debby1861: Commissariata da #Salvini la #Lega in #Abruzzo dopo che l' assessore #Fioretti (che starebbe per dimettersi) avrebbe fatto n… - demian_yexil : RT @Debby1861: Commissariata da #Salvini la #Lega in #Abruzzo dopo che l' assessore #Fioretti (che starebbe per dimettersi) avrebbe fatto n… -