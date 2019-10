Regionali Umbria | Pd e M5s in clamoroso imbarazzo | la sorpresina sinistra nella lista

Matteo Salvini - l'intervista al Corriere dell'Umbria : il 27 ottobre la sfida alle Regionali : Il 27 ottobre si vota in Umbria. Elezioni Regionali che assumono un - pesante - "sapore nazionale". Il centrodestra a trazione leghista, infatti, sfida l'asse M5s-Pd, che dopo la manovra di palazzo che li ha condotti a Palazzo Chigi si ripresentano insieme, in una inedita coalizione, all'appuntament

Regionali - Zingaretti : “Vinceremo in Umbria ed Emilia Romagna. Di Maio? Con lui non è scampagnata ma ci sono rispetto e lealtà” : “Dobbiamo rivolgerci agli elettori della Lega e dimostrare di avere soluzioni migliori di quelle proposte da Salvini” e così “vinceremo in Umbria ed Emilia Romagna”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, intervenuto al ‘Festival delle città’ in corso a Roma parla della situazione politica. Il segretario del Pd ha schivato il tema della scissione di Matteo Renzi: “Il Pd è tornato al centro della scena politica ...

Sondaggi elettorali Quorum : Regionali Umbria - risultato in bilico : Sondaggi elettorali Quorum: regionali Umbria, risultato in bilico La prima vera sfida tra governo giallo rosso e opposizione di centrodestra si giocherà il prossimo 27 ottobre in Umbria. E se prima del patto civico tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico la vittoria del centrodestra era data per certa, ora dopo la riedizione dell’alleanza governativa su scala regionale, il risultato finale è incerto. Secondo un Sondaggio Quorum per ...

Regionali Umbria - la penale a chi cambia casacca spacca il Pd. Orfini : “Sciocchezza - si emula la parte peggiore del grillismo” : Per il commissario regionale Verini è “un risarcimento per danno economico e d’immagine”. Per molti esponenti del Pd nazionale “è una sciocchezza”, “un errore madornale”. Di certo è un’iniziativa che sta creando non poche polemiche all’interno del Partito democratico. Il riferimento è alla penale da 30mila euro per chi cambia casacca dopo le elezioni che i dem umbri hanno voluto sperimentare ...

Regionali in Umbria - per il voto di ottobre il Pd si blinda : Una penale da 30mila euro per chi cambia casacca. E' il conto salato per i candidati del Pd al Consiglio regionale umbro, se una volta eletti lasciano il partito. Una mossa per evitare fughe verso Italia viva di Renzi?

Sondaggi elettorali - cosa succederà alle Regionali in Umbria : testa a testa centrodestra-Pd/M5s : Tra meno di un mese si voterà per le elezioni regionali in Umbria: per la prima volta Pd e M5s testeranno alle urne la loro alleanza. Il Sondaggio realizzato da Quorum/YouTrend per Agi fa emergere un testa a testa tra i due candidati favoriti alla presidenza: Donatella Tesei per il centrodestra (leggermente avanti) e Vincenzo Bianconi per Pd e M5s.Continua a leggere

Regionali - Umbria : 8 candidati - 19 liste : 19.42 Otto candidati alla Presidenza della Regione Umbria: si vota il 27 ottobre. Favorita Donatella Tesei del Centrodestra.Avvocato di Montefalco, presidente IV Commissione Difesa al Senato, sostenuta da 5 liste,tra cui FdI, Lega e FI. L'avversario, del centrosinistra è Vincenzo Bianconi di Norcia, imprenditore alberghiero, appoggiato da 5 liste, tra cui M5S e Pd. Gli altri 6: Camuzzi (Potere al Popolo e Pci), Carletti (Riconquistare ...

Sondaggi politici/ Elezioni Regionali - Centrodestra show : 41% in Umbria - in Toscana.. : Sondaggi politici, Centrodestra primeggia in 18 regioni su 20: numeri record in Umbria ed Emilia-Romagna. Le due eccezioni...

Chi è Donatella Tesei la candidata del centrodestra alle Regionali Umbria : Chi è Donatella Tesei la candidata del centrodestra alle regionali Umbria Sarà Donatella Tesei la candidata con cui Salvini ed il centrodestra proveranno a conquistare l’Umbria nelle elezioni regionali fissate per domenica 27 settembre 2019. Una partita molto interessante, anche dal punto di vista nazionale, perché rappresenta il primo test del voto all’indomani della caduta del governo giallo-verde e dalla nascita ...

Regionali Umbria 2019 : niente voto disgiunto - ecco come si vota : Regionali Umbria 2019: niente voto disgiunto, ecco come si vota Manca sempre meno all’importante voto delle Regionali Umbria 2019. È la prima tornata elettorale post-crisi, che ha visto il cambio della maggioranza di governo (da gialloverde a giallorossa). Con agosto ormai alle spalle, si pensa al caldo autunno politico che si prospetta. Non ci sono solo le elezioni in Umbria: c’è anche una legge di bilancio da scrivere, delle ...

Elezioni Regionali Umbria 2019 : candidati - data e quando si vota : Elezioni regionali Umbria 2019: candidati, data e quando si vota Domenica 27 ottobre 2019 sarà il giorno delle Elezioni regionali in Umbria. Si tratta di Elezioni anticipate di un anno rispetto alla scadenza naturale del mandato dovute dalle dimissioni della presidente uscente Catiuscia Marini. Dimissioni, a loro volta, collegate all’inchiesta sui concorsi nella sanità umbra. Elezioni regionali Umbria 2019, il centrodestra a sostegno ...

Regionali - Di Maio : "Umbria è un caso speciale" : Il caso Umbria è "speciale", non è una regola e non segna l'inizio di una collaborazione obbligatoria anche per tutte le altre regioni. Lo hanno chiarito sia il capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio, sia il vicesegretario del PD Andrea Orlando.Di Maio, infatti, oggi ha detto a margine dell'assemblea generale dell'ONU a New York:"In Umbria è stato possibile questo patto civico perché c'era un'emergenza politica, ...