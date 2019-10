Rapporto Auditel-Censis | gli smartphone hanno superato i televisori 5 | 7 milioni di

Fonte : davidemaggio

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Presentazione delPresentato a Roma, alla Camera dei Deputati, il secondoche racconta, tramite la Ricerca di Base(intervista nelle loro case 20.000 famiglie in 7 wave annuali, per un totale che supera i 41.000 individui), come sta cambiando la parte più intima della società italiana, quella delle famiglie, delle convivenze reali e del sistema di relazioni tra i componenti delle stesse. E racconta anche verso quali dotazioni tecnologiche si orientano le scelte famigliari e individuali e come si stanno riarticolando i consumi audiovisivi. Quattro sono le maggiori evidenze che emergono dal secondo: 1) la spinta dei minori all’acquisizione e al consumo di media; 2) la marcia verso la modernità degli over 65; 3) la forte digitalizzazione delle famiglie straniere; 4) l’avanzata della Smart TV (che emerge con ...

