Quando Lady Diana visitò il Pakistan per amore

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Francesca Rossi William e Kate stanno per visitare ilin qualità di “giovani diplomatici” al servizio della Corona e del regno Unito, ma prima di loro anchesi recò più volte nel Paese islamico, non solo come membro della royal family, ma anche perWilliam e Kate partiranno per un tour inche si svolgerà tra il 14 e il 18 ottobre prossimi. Prima di loro anche la regina Elisabetta si recò in visita nella nazione islamica per ben 2 volte, nel 1961 e nel 1997. Il principe Carlo, accompagnato da Camilla, vide Islamabad nel 2006 e, da allora, nessun membro della royal family vi ha più messo piede. Il, come ricorda Royal Central, ha avuto un posto speciale anche nel cuore di. La principessa del Galles, infatti, vi si recò per 3 volte: nel 1991, nel 1996 e nel 1997, poco prima di morire. Il primo viaggio rappresentò un momento ...

Agarthi82 : @nubulina @chandra_lady Sia a noi ragazzi, che quando lo si fa insieme alla propria compagna - fupaccino : @Adrianaaaaaaaa @filippocioni @micioalato @Lady_ofShalott_ @GemmaRomano @MedBunker Non è assolutamente perché sia c… - Adrianaaaaaaaa : @filippocioni @micioalato @fupaccino @Lady_ofShalott_ @GemmaRomano @MedBunker Si sa, tutto ciò che è cinese è taroc… -