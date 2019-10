Quali saranno i dazi degli Stati Uniti all’Unione Europa

Rugby - Mondiali 2019 : Quali partite saranno trasmesse in tv dalla RAI? La guida completa - date e orari : La Rai detiene i diritti televisivi dei Mondiali 2019 di Rugby che si disputano in Giappone dal 20 settembre al 2 novembre, le migliori 20 Nazionali del Pianeta sono pronte a darsi battaglia nella rassegna iridata che si conferma uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. Il network pubblico trasmetterà in diretta tv tutte le partite dell’Italia su Rai Due mentre altri 17 match, tra cui tutti quelli della fase a eliminazione diretta, ...

NCIS 17 - parlano i creatori : come è nato il ritorno di Ziva - cosa ha chiesto Cote de Pablo e Quali reunion ci saranno : Sarà una stagione molto impegnativa quella di NCIS 17: non solo la serie introduce la storyline del redivivo personaggio di Ziva David, già apparso nel finale della precedente, ma si avvia anche a celebrare quota 400 episodi. Gli showrunner stanno lavorando da un lato al ritorno di Cote de Pablo nella serie e dall'altro all'ideazione di un episodio speciale per il raggiungimento delle 400 puntate, traguardo che peraltro arriverà a ridosso ...

Giochi PlayStation Plus di ottobre 2019 : Quali saranno i titoli gratis per PS4? : La community di gamer attende al varco l'annuncio dei Giochi PlayStation Plus di ottobre 2019. D'altronde, quella dei fedelissimi di casa Sony, è ormai una vera e propria tradizione fin da quando il colosso giapponese ha avviato la sua Instant Game Collection. Si tratta, per i meno informati, di una selezione di titoli da scaricare gratuitamente a cadenza mensile, a patto di essere per l'appunto abbonati al Plus. Sfruttando l'infrastruttura del ...

Quali saranno i capisaldi del discorso di Conte alle Camere : Fari puntati sul discorso che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, terrà alla Camera, nel giorno in cui si apre il 'rituale' della richiesta di fiducia nei due rami del Parlamento. E fari puntati anche sui numeri del Senato - che si esprimerà nella giornata di martedì - dove si registra una maggioranza meno larga che a Montecitorio. Manovra, rapporti con l'Europa, immigrazione. Dovrebbero essere questi i capisaldi del discorso di ...

F1 - Mondiale 2019 : la Ferrari ha sfruttato al massimo i jolly di SPA e Monza. Quali piste saranno favorevoli da qui alla fine? : Quando il 4 di agosto la Formula 1 è entrata nel suo mese di sosta estiva la Ferrari si stava leccando pesantemente le ferite per un Gran Premio di Ungheria che aveva visto sia Mercedes che Red Bull decisamente più competitive e in grado di rifilare a conti fatti un minuto alla coppia delle Rosse. Il periodo di stacco dagli impegni è servito dunque per ricaricare le batterie soprattutto mentalmente e prepararsi al meglio in vista della ripresa ...

Qualificazioni Euro 2020 - Busquets in conferenza : “Questi due calciatori mi hanno impressionato - saranno i migliori nel loro ruolo” : Sergio Busquets, ha risposto oggi alle domande dei cronisti nella consueta conferenza stampa della vigilia di Spagna – Far Oer valevole per Euro 2020 : La stella del Barcellona ha espresso la propria opinione sul connazionale Fabian Ruiz e sul compagno di club Frenkie De Jong. “Non ci sono mai giocatori uguali. Sono due grandi giocatori. Sono molto giovani e rappresentano sia il presente che il futuro. saranno i migliori nei ...

Quali saranno i primi passi del nuovo governo : A palazzo Chigi l'urgenza viene data alla nuova interlocuzione con la Ue e alla revisione del patto di stabilità, affinché si metta fine alla politica dell'austerità e inizi una fase per arrivare ad un'Europa più solidale. La scelta di Gentiloni nel ruolo di commissario è uno dei tasselli per arrivare all'obiettivo, poi sarà anche il premier Conte a giocare in prima persona la partita. Il presidente del Consiglio ...

Formula 1 - Wolff tende una trappola alla Ferrari : “a Monza saranno più forti di noi in Qualifica - ma…” : Il team principal austriaco ha parlato in vista del Gp di Monza, sottolineando come la Mercedes abbia i suoi assi da giocare in Italia Il Gran Premio d’Italia si avvicina, l’atteso appuntamento sul circuito brianzolo è ormai alle porte, visto che domani comincerà il lungo week-end con la conferenza stampa dei piloti. photo4/Lapresse La sfida tra Ferrari e Mercedes si rinnova dopo quella avvenuta in Belgio, dove Leclerc ha ...

Coppa Italia calcio 2019-2020 - Quali partite saranno visibili in tv oggi? Orari - programma - canale e streaming : La Coppa Italia 2019/2020 di calcio giunge al terzo turno. Si inizia a fare sul serio nella competizione nazionale, dato che da questo punto si iscrivono al torneo anche le compagini della Serie A. Sarà una domenica ricchissima di appuntamenti, con ben sedici match suddivisi in cinque fasce Orarie. A rompere il ghiaccio sarà Perugia-Brescia alle ore 18.00, quindi alle 18.15 toccherà alla Fiorentina di Vincenzo Montella che ospiterà il Monza al ...