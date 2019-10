Fonte : affaritaliani

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Laè un piatto che si consuma a freddo. Meglio attendere, far maturare i tempi e poi colpire. E così nel Partito Democratico, drammaticamente tornato sotto il 20% nei sondaggi dopo la scissione di Matteo, stanno già lavorando per capire... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Pronto lo sbarramento anti-Renzi Legge elettorale, la vendetta del Pd - Affaritaliani : Pronto lo sbarramento anti-Renzi. Legge elettorale, la 'vendetta' del Pd - kittesencul : @lageloni Io non so quali siano le tue preferenze, ma io resto per un bel proporzionale puro. Con sbarramento al 4… -