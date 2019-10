Prima di Greta Thunberg | c’era Severn Cullis-Suzuki | chi era la “bambina che zittì il

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Quasi 30 anni fa,dell’ascesa dell’attivista svedese, un’altra giovane ragazza ha preso la parola alle Nazioni Unite per ammonire i leader mondiali sulla loro mancata azione sulle questioni ambientali. Era il 1992 e, figlia dell’ambientalista canadese David, stava parlando all’Earth Summit a Rio de Janeiro., insieme agli altri membri di un piccolo gruppo che lei aveva fondato, chiamato Environmental Children’s Organisation (ECO), aveva raccolto il denaro “per viaggiare per 5.000 miglia per dire a voi adulti che dovete cambiare il vostro modo di agire”. Nonostante non abbia parlato di cambiamenti climatici,ha toccato temi molto simili a quelli affrontati dalla 16enne, che qualche giorno fa nel suo discorso alle Nazioni Unite, ha accusato i leader mondiali di avere rubato i suoi sogni e la sua infanzia: “Come osate?”. ...

Capezzone : +++Stasera in tv ?? +++ Vi aspetto dalle 23.10 circa fino a tardi. Sarò ospite di @NicolaPorro (grazie!) a… - corbodora : Greta Thunberg in prima pagina su 'Sette': eccola come non si era mai vista prima - valezuppina : RT @nicoletta571: Nessuna richiesta per la fantastica Greta! Mi duole il cuore nell'annunciarvi che il 12 ottobre, entrerà in canile! Riusc… -