Prezzo benzina | diesel e gpl ottobre 2019 | valore e quotazione aggiornati

(Di giovedì 3 ottobre 2019)e gplC’è ancora calma sul fronte deldei carburanti in Italia. Vi sono stati anche dei cali in alcuni giorni nei prezzi dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo. L’unico effetto tuttavia è stato l’aumento raccomandato da Tamoil e Eni di due centesimi al litro per i propri distributori. Vediamo dunque a quanto sono arrivati i prezzi per il consumatore. In media per la modalità self service siamo a quota 1,593 euro al litro per lae 1,483 per il. Tra le compagnie la più cara per laè TotalErg con 1,609 euro al litro, contro gli 1,590 applicata da Tamoil e gli 1,576 dei distributori no logo. Ilviene 1,497 euro al litro sempre con TotalErg, che scende a 1,484 con Q8 e a 1,468 euro al litro con le pompe indipendenti., quanto si ...

