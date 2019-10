Previsioni astrologiche | fine settimana 5-6 ottobre | Capricorno allegro | Toro stacanovista

Previsioni astrologiche - classifica 4 ottobre : Acquario creativo - spese extra per Vergine : Giovedì 4 ottobre 2019 troveremo Giove e la Luna nel segno del Sagittario, mentre Marte sarà in Vergine. Mercurio, il Sole e Venere stazioneranno in Bilancia, nel frattempo Saturno e Plutone continueranno il loro moto in Capricorno. Urano permarrà in Toro come Nettuno nel segno dei Pesci. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro. Sul podio 1° posto Leone: lavoro 'top'. Le questioni professionali andranno, con ogni probabilità, a gonfie ...

Previsioni astrologiche - classifica 3 ottobre : Sagittario romantico - Gemelli frizzante : Giovedì 3 ottobre 2019 a livello astrale troveremo Giove e la Luna nel segno del Sagittario, mentre Marte sarà sull'orbita della Vergine. Intanto Mercurio, il Sole e Venere stazioneranno in Bilancia, nel frattempo Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno. Nettuno permarrà in Pesci, così come Urano proseguirà sui gradi del Toro. Sul podio 1° posto Gemelli: frizzanti. L'esuberanza e la voglia di spensieratezza che, con ogni ...

Previsioni astrologiche del 2 ottobre : Scorpione energico e vitale - Capricorno in forma : Il nuovo mese ha appena avuto inizio ed è interessante osservare quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la seconda giornata di ottobre. Inizia per lo Scorpione un momento estremamente positivo, sia in amore che in ambito lavorativo e lo stesso vale per il Capricorno, che già da subito noterà un netto miglioramento fisico. Al contrario il Leone vivrà una giornata sottotono e non mancheranno le polemiche e i contrasti. Ecco di seguito ...

Previsioni astrologiche dell'1 ottobre : Vergine favorita da Saturno - recupera la Bilancia : Una nuova settimana è appena iniziata e con essa anche il nuovo mese, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani 1 ottobre? Sarà un martedì positivo per la Bilancia, per la quale inizia un vantaggioso momento di recupero, soprattutto per quanto riguarda gli affari. Grazie a Saturno in posizione positiva la Vergine vivrà un periodo positivo, sia per quanto riguarda il lavoro che i sentimenti; sarà invece un ...

Previsioni astrologiche - classifica 2 ottobre : Ariete passionale - viaggi per Acquario : Mercoledì 2 ottobre 2019 la Luna e Giove stazioneranno in Sagittario mentre il Sole, Venere e Mercurio saranno nell'orbita della Bilancia. Marte proseguirà il suo moto in Vergine come Urano sui gradi del Toro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, nel frattempo Nettuno continuerà a stazionare in Pesci. Sul podio 1° posto Leone: euforico. La Luna dissonante dei giorni scorsi ha reso uggiosi i pensieri nativi circa il loro futuro ed oggi, ...

Previsioni astrologiche - classifica 1° ottobre : Leone attendista - umore 'top' per Cancro : Martedì 1° ottobre 2019 troveremo la Luna transitare in Scorpione mentre Mercurio, il Sole e Venere stazioneranno in Bilancia. Marte sarà sull'orbita della Vergine con Saturno e Plutone che continueranno il loro moto in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano che rimarrà in Toro. Infine Nettuno sarà stabile nel segno dei Pesci. Sul podio 1° posto Gemelli: focosi. La passionalità probabilmente regnerà sovrana questo martedì nativo e ...

Previsioni astrologiche settimanali dal 30 settembre al 7 ottobre : passionale il Toro : Una nuova settimana è ormai alle porte e con essa saluteremo anche l'arrivo del nuovo mese, quali saranno dunque i presagi degli astri e delle stelle? Saranno delle giornate estremamente vantaggiose per la Bilancia, che potrà fare affidamento sulla protezione di ben quattro pianeti quali Venere, Mercurio, Marte e Sole, ma anche per il Toro che si riscopre romantico e passionale. Al contrario, il Cancro potrebbe vivere un momento sottotono. Ecco ...

Previsioni astrologiche della settimana fino al 6 ottobre : emozioni per il Sagittario : La prima settimana del mese di ottobre è in arrivo. Scopriamo le Previsioni astrologiche che riguardano l'amore, il lavoro e la salute di tutti i segni nel periodo compreso tra lunedì 30 settembre e domenica 6 ottobre 2019. Ariete: con Venere in opposizione non sarà semplice controllare i rapporti sentimentali. Nel concludersi del periodo è possibile che siate estremamente polemici. Nel lavoro, chi ha iniziato da poco un progetto dovrà sistemare ...

Previsioni astrologiche del 29 settembre : polemico l'Ariete - recupera la Bilancia : settembre sta per giungere al termine, ma prima di accogliere definitivamente il nuovo mese, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quest'ultimo weekend del mese e più in particolare per la giornata di domani. Sarà una domenica non priva di agitazioni per l'Ariete, particolarmente polemico e irascibile, al contrario, la Bilancia vivrà finalmente un momento di recupero, che interesserà soprattutto il fisico ed i sentimenti. ...

Previsioni astrologiche ottobre - Pesci : chiamate lavorative extra - passione in amore : Nel mese di ottobre 2019 troviamo il Sole, Venere e Mercurio passare dalla Bilancia allo Scorpione mentre Marte si sposterà dalla Vergine al segno della Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario e Nettuno in Pesci. Infine Urano proseguirà il suo moto in Toro ed il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro. Lavoro Ad ottobre i nativi potranno contare su ottimi influssi a patto che non li lascino ...