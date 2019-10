Preti sposati | così la Chiesa cerca di nascondere la crisi

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Giuseppe Aloisi Lacattolica chiamata a decidere sui. Si allarga il fronte dei contrari e degli scettici. Si aggiunge pure il cardinal Ouellet Andare verso un modello protestante dipur di celare unanumerica che non sembra conoscere risoluzione: in Vaticano ci pensano. Almeno in relazione all'approvazione dei cosiddetti "viri probati", cioè laici di chiara fede chiamati ad amministrare i sacramenti per via della mancanza di sacerdoti. In Amazzonia, che è il luogo di cui il prossimo Sinodo è chiamato ad occuparsi, ma pure in Germania, dove l'episcopato sta accelerando sul tema mediante una sorta di concilio interno. Il cardinale Robert Sarah pensa che sia un momento decisivo per la storia ecclesiastica. Difficile dargli torto: l'estensione del celibato ai laici comporta una rivoluzione niente male. Ma il porporato africano, che non è sulla ...

