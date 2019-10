Precipita in montagna | il volo di 150 metri non ha lasciato scampo ad Alex Bertoli

Incidenti in montagna : morto alpinista Precipitato sul Cervino : E’ deceduto l’alpinista precipitato, oggi, sulla parete Cheminee del Cervino. Il corpo dell’uomo, di nazionalita’ polacca, e’ stato portato dagli uomini del Soccorso Alpino a Cervinia. Anche il compagno che era con lui, rimasto illeso, e’ stato accompagnato a Cervinia. L'articolo Incidenti in montagna: morto alpinista precipitato sul Cervino sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti montagna - Precipita sul Cervino : soccorso difficile : Un alpinista polacco di 56 anni è precipitato sul versante italiano del Cervino per almeno 200 metri. La scarsa visibilità impedisce al momento all’elicottero dei soccorsi di raggiungerlo e di constatare le sue condizioni. L’alpinista è caduto dalla parete chiamata ‘Chemine’e’, passaggio obbligato per raggiungere il bivacco Capanna Carrel, a 3.830 metri di quota. Qui è stato portato il suo compagno di scalata, ...

Montagna - alpinista Precipita dalla ferrata del Mormol nel Bellunese : morto : precipita dalla ferrata del Marmol e muore. Poco prima delle 14 la Centrale del 118 è stata allertata per una persona precipitata dalla ferrata del Marmol in prossimità della vetta della Schiara. Partito questa mattina alle 7.30 dal Rifugio Settimo alpini con altri sei connazionali, con i quali stava passando una settimana sulle Dolomiti con l’obiettivo di salire varie vie ferrate, un turista francese di 53 anni aveva percorso con il ...

Tragedia in montagna - Sonia Precipita nel vuoto davanti agli amici : La donna si trovava a circa 3.300 metri e stava scendendo, quando è caduta nel vuoto per oltre un centinaio di metri. Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente, del quale non sono ancora chiare le cause: Sonia Bof potrebbe essere scivolata, ma potrebbe anche essersi staccato uno dei chiodi della parete rocciosa. Illesi, ma sotto choc, i compagni di cordata, che sono stati riportati a valle in elicottero. Sonia Bof – un’esperta ...

Perde l’appiglio mentre scende dalla montagna : Sonia Precipita e muore a 41 anni : Sonia Bof – un'esperta alpinista di 41 anni di Lentiai, in provincia di Belluno, ha perso la vita mercoledì mentre affrontava un'escursione sulle Alpi; le montagne che da sempre sono state la sua grande passione, le sono state questa volta fatali. La donna ha fatto un volo di oltre centro metri e per lei non c’è stato nulla da fare. Il drammatico incidente è avvenuto mercoledì intorno all’una e mezza del pomeriggio. L'alpinista – ...

Montagna - Precipita dal parapendio sul Grappa : ferita 28enne tedesca : Attorno a mezzogiorno, l’elicottero di Treviso emergenza è intervenuto sul Monte Grappa assieme al personale sanitario del Suem di Crespano, per un parapendio precipitato sui prati nella zona di Malga Camol. Secondo i testimoni presenti, la pilota, una ragazza tedesca di 28 anni, perso il controllo della vela, aveva azionato anche il paracadute di emergenza, ma era arrivata di piedi a grande velocità sul pendio ed era ...

Incidenti in montagna - Precipita per 60 metri sul Monte Volaia : è grave : Un uomo è caduto per una sessantina di metri sul Monte Volaia, in provincia di Udine. Sul posto gli uomini della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speleologico. L’uomo è grave. Un altro incidente si è verificato lungo la discesa dal Monte Avanza, dove una donna è caduta e ha riportato una probabile frattura alla caviglia. Sul posto anche l’elisoccorso della regione Friuli Venezia Giulia, che è stato inviato verso ...