Poste Italiane ottiene finanziamento di 400 milioni di euro dalla Banca Europea per gli

Ricostruzione - riaperto lo sportello delle Poste Italiane nel centro dell'Aquila : L'Aquila - Poste Italiane torna, a dieci anni dal sisma dell'Aquila, nel centro storico del capoluogo abruzzese con una struttura all'avanguardia. E' stato l'amministratore delegato Matteo Del Fante a inaugurare il nuovo ufficio "L'Aquila centro Storico" in corso Vittorio Emanuele II, nel corso di un evento davanti alla nuova sede, presenti, tra gli altri, il ministro dello Sviluppo economico Stefano ...

Borsa Italiana oggi/ Poste Italiane a +1 - 8% - Amplifon a -2 - 4% - 30 settembre 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari passa in rialzo. Sul listino principale bene Banco Bpm e Poste Italiane. Male invece Amplilfon

Poste Italiane torna nel “cuore” dell’Aquila : Poste Italiane torna nel “cuore” dell’Aquila. L’Amministratore Delegato di Poste, Matteo Del Fante, ha inaugurato oggi il nuovo ufficio postale “L’Aquila Centro Storico”, in corso Vittorio Emanuele II, alla presenza del Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Bondi. “Siamo felici – ha dichiarato l’AD di Poste – di aver riaperto un nostro ...

Poste Italiane vince la seconda edizione dell’“Azzurri Partner Cup” : Sui campi di Coverciano la squadra di Poste si aggiudica il torneo degli sponsor della Nazionale di calcio. Poste Italiane si conferma per il secondo anno consecutivo vincitrice della “Azzurri Partner Cup”, il torneo di calcio a sette dei Top Sponsor della Nazionale, organizzato dalla FIGC a Coverciano. In finale i gialloblù, guidati da Angelo Di Livio, hanno superato la Fiat, finalista anche nella scorsa edizione, con il punteggio di 5 a 1, al ...

Poste Italiane : assunzioni portalettere con invio cv entro 1 ottobre e giovani laureati : Poste Italiane in conformità al nuovo piano di assunzioni che porterà un incremento di personale a partire dell'anno 2019 sino all'anno 2020, ricerca attualmente, portalettere e giovani talenti in tutta Italia. La candidatura dovrà essere presentata collegandosi al sito ufficiale dell'azienda, esclusivamente online, alla sezione "Lavora con noi". I contratti stipulati con i candidati scelti saranno inizialmente a tempo determinato con ...

Poste Italiane : nuova truffa SMS - sequestrato un sito. La vicenda : Poste Italiane: nuova truffa SMS, sequestrato un sito. La vicenda Di truffe di phishing e di smishing ne abbiamo spesso parlato, ma i casi di cronaca continuano a esserci ed è sempre bene ricordare come tutelarsi da eventuali raggiri ai danni di malviventi. L’ultimo caso è avvenuto a Udine, ai danni di un utente e di Poste Italiane. Il tentativo di furto è stato subito denunciato alla Polizia Postale che si è subito operata per il sequestro ...

Poste Italiane e Moneyfarm : accordo sugli Etf. Ecco cosa prevede : Poste Italiane e Moneyfarm: accordo sugli Etf. Ecco cosa prevede cosa prevede l’accordo stipulato tra Poste Italiane e Moneyfarm, la società specializzata nella gestione digitale del risparmio e in prevalenza sui portafogli in Etf? Si tratta di una partnership che segue le linee guida del Piano Deliver 2022, tra i cui aspetti si punta anche alla trasformazione digitale. L’accordo tra Poste e Moneyfarm prevede che il Gruppo distribuisca un ...

Poste Italiane seleziona nuovo personale : non necessario il possesso del titolo di laurea : Al fine di fronteggiare esigenze di carattere stagionale, l'azienda Poste Italiane ha pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Lavora con noi", un avviso relativo alla selezione di portalettere da impiegare presso le proprie sedi di tutta Italia e da assumere con un contratto a tempo determinato della durata di tre o quattro mesi. Le assunzioni riguardano tutte le regioni Italiane, mentre le province interessate possono essere consultate ...

Concorsi Ministero della Giustizia e Poste Italiane : domanda a settembre-ottobre : Il Ministero della Giustizia e Poste Italiane hanno promulgato alcuni bandi di concorso pubblico, per l'inserimento di profili diplomati e laureati in qualità di medico e postino, da posizionare nelle proprie strutture situate sul territorio nazionale. Bando di concorso a settembre L'ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Novara (Piemonte) ha indetto un avviso di selezione, per stipulare una convenzione per il ruolo di medico ...

Poste Italiane - nuove assunzioni per portalettere in tutta Italia : scadenza il 1° ottobre : nuove offerte di lavoro da parte di Poste Italiane attraverso il portale del Gruppo dedicato alla ricerca di personale. Le nuove assunzioni fanno riferimento alla figura di portalettere da inserire negli uffici postali di tutta Italia e con candidature aperte sia ai diplomati che ai laureati. Il contratto di lavoro proposto è a tempo determinato per una durata che potrà essere variabile a seconda delle esigenze espresse dalle diverse Aree ...

Poste Italiane : nuove assunzioni per diplomati e laureati - la domanda va presentata online : Poste Italiane in attuazione al progetto denominato "Deliver 2022" annuncia nuove assunzioni per diplomati e giovani laureati, al fine di rafforzare la propria rete commerciale. La sede di lavoro è sia in Trentino Alto Adige-Bolzano per il profilo diplomati che sull'intero territorio nazionale relativamente al profilo laureati in materie economiche Poste Italiane, opportunità di lavoro su tutto il territorio nazionale Attualmente Poste Italiane ...

Poste Italiane leader nella sostenibilità : debutta nel World e nell’Europe Dow Jones Sustainability Indices : Poste Italiane leader nella sostenibilità: debutta nel World e nell’Europe Dow Jones Sustainability Indices

Poste Italiane : assunzioni in Trentino - contratti di apprendistato in tutta Italia : L'azienda Poste Italiane dà avvio regolarmente a nuove assunzioni per reclutare personale che lavorerà annualmente, con possibilità di rinnovare il contratto. Inizialmente, infatti, i reclutamenti per la figura di postino/portalettere vengono attuati mediante contratto di lavoro a tempo determinato. Ciò avviene per necessità connesse alla copertura del personale assente, soprattutto in estate, autunno e primavera, e al bisogno di assumere ...