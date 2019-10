Fonte : wired

(Di giovedì 3 ottobre 2019) (Foto: Niantic) Un’altra succulenta novità insuGo con tredel Team Rocket pronti a fare la propria apparizione lasciando intendere la possibilità che non sia finita qui per gli allenatori di tutto il mondo. Guardando sullo sfondo, infatti, si staglia la figura di Giovanni come possibile futuro big boss. La foto in testa all’articolo è quella diffusa su Twitter dall’account ufficiale che ha anche aggiunto: “Questa è l’ultima immagine che il dottor Willow ha recuperato da una cartella corrotta. Non sappiamo dove è stata presa, ma sappiamo che queste persone sono del Team Rocket. Tutte le schermate di caricamento del gioco mostreranno questa immagine per avvertire gli allenatori. Rimanete collegati“. Da qualche tempo il Team Rocket è comparso inGo aggiungendo un po’ di pepe nel gameplay, soprattutto per chi ...

MilanoCitExpo : Pokémon Go: tre nuovi cattivi in arrivo #DipartimentoInnovazioneTecnologia - PokemonIT : Uno, due, tre, quattro... La regione di Kanto è diventata ancora più estesa in Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde… - TuttoAndroid : Tre nuovi malvagi del Team Rocket stanno arrivando in Pokémon Go -