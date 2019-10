Platini pensa al grande ritorno | “Ho ricevuto delle proposte interessanti”

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) “Sono tornato alla normalità e non è una brutta sensazione ma in tutto questo tempo né gli amici, né la famiglia mi hanno lasciato solo”. Michelvede la luce alla fine del tunnel. Il 7 ottobre Le Roi finirà di scontare la squalifica di 4 anni (otto in primo grado) che gli era stata inflitta dalla Fifa nel 2015 per un controverso pagamento da 2 milioni di franchi svizzeridall’allora presidente Joseph Blatter.si è sempre dichiarato innocente e si è rivolto anche alla Corte Europea dei diritti dell’uomo nel dicembre 2017 “per impedire a istituzioni come la Fifa di abusare dei propri poteri, di far fuori i candidati e di avere un potere di vita e di morte professionali – racconta ai media francesi – Vorrei che il mio caso facesse giurisprudenza. Come possono impedire a qualcuno di lavorare nel calcio? Tutto ciò che ...