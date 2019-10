Placido Domingo si dimette da direttore generale dell’Opera di Los Angeles dopo accuse di

Plácido Domingo si è dimesso da direttore dell’Opera di Los Angeles per le accuse di molestie sessuali : Plácido Domingo, il più famoso cantante d’opera vivente, si è dimesso da direttore generale dell’Opera di Los Angeles, una delle più importanti compagnie d’opera al mondo, a causa delle accuse di molestie sessuali venute fuori durante l’estate. L’agenzia di stampa

Placido Domingo ha accettato di cancellare tutte le sue esibizioni alla Metropolitan Opera di New York per via delle accuse di molestie sessuali nei suoi confronti : Placido Domingo, il più famoso cantante d’Opera vivente, ha accettato di cancellare tutte le sue esibizioni future alla Metropolitan Opera di New York come richiesto dal teatro dopo che nel corso dell’estate 20 donne lo hanno accusato di molestie sessuali. Domingo, che

Fratelli di Crozza - dopo The New Conte Maurizio Crozza si trasforma nel tenore Placido Domingo : Un altro nuovo esilarante personaggio di Maurizio Crozza anticipa il ritorno del suo one man Show Fratelli di Crozza in diretta dal 27 settembre sul Nove. L’artista genovese si trasforma nel tenore Placido Domingo e sornione afferma: “A me piace la lirica. Non sai quanta lirica gira nel mondo della lirica. A me la lirica mi ha rovinato…” dopo il grande successo di ascolti della scorsa stagione (1.3 milioni di spettatori, oltre il 5% di share), ...

Altre 11 donne hanno accusato Placido Domingo di molestie sessuali : Altre 11 donne hanno accusato di molestie sessuali Placido Domingo, il più famoso cantante d’opera vivente, dopo le 9 che lo avevano già fatto per un articolo di Associated Press uscito lo scorso 13 agosto. Anche queste 11 donne hanno

Placido Domingo - I TRE TENORI/ Su Luciano Pavarotti : 'Fatto tanto insieme' : PLACIDO DOMINGO, il grandissimo artista ha formato per anni il gruppo de I Tre TENORI insieme a José Carreras e Luciano Pavarotti. 'Abbiamo trascorso tanti anni insieme senza problemi'.

Placido Domingo rovinato dallo scandalo delle molestie - decisione estrema : come lo riducono a 78 anni : Dopo lo scandalo delle molestie, alcuni tra i principali teatri del mondo hanno cancellato dai loro cartelloni gli spettacoli di Plácido Domingo. Otto cantanti e una ballerina hanno accusato di molestie sessuali uno dei tenori più celebri della lirica mondiale. Le loro dichiarazioni sono state racc