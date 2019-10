Perturbazione in transito sulla Penisola | temporali e venti forti su diverse regioni

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Roma - Nelle ultime 36 ore l'Italia è stata interessata ( e tuttora coinvolta ) da unanord Atlantica proveniente dal Nord Europa. Gli effetti di questo fronte sono stati estremamente disomogenei e irregolari, ma non per questo meno intensi anzi. Ieri rovesci eanche intensi hanno colpito in particolare Nordest etirreniche, con locali nubifragi, grandinate soprattutto tra Toscana, Umbria, Lazio, poi Campania e localmente il resto del Sud. Registrati picchi di oltre 60-70mm sul basso Lazio, mentre un tornado ha interessato grossetano e viterbese;non hanno risparmiato neanche Firenze, poi Roma e Napoli. Nel corso della nottata poi nuovi rovesci eanche di forte intensità hanno interessato Nordest, Romagna ed alte Marche: picchi di oltre 40-50mm si registrano tra medio-basso Veneto e ravennate, mentre non sono ...

