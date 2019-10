Perché Confindustria può essere il ministero per il nord

Fonte : ilfoglio

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Milano. E quindi eccola qui, Assolombarda. Eccolo qui ilche produce. Eccolo qui, che sgomita e si sbraccia per attirare l’attenzione di un governo che sembra non averlo a cuore, come fosse convinto che tanto, il, si arrangia da solo. Eccolo qui, con il suo vestito migliore, a chiedere (pr

bottalara : RT @CarloBonomi_: Non spetta a noi imprenditori dare giudizi politici. Noi non siamo maggioranza/opposizione. Noi siamo @Assolombarda, siam… - uggNp6MXLo8Zedo : RT @lello977: @ViErrichiello @borghi_claudio @Confindustria Perché Confindustria è dominata da grandi aziende esportatrici, cui convengono… - Giadaforevah : RT @lello977: @ViErrichiello @borghi_claudio @Confindustria Perché Confindustria è dominata da grandi aziende esportatrici, cui convengono… -