Per la Procura di Milano l' accordo corruttivo tra russi e Savoini c' era

ScoPerti tre furbetti del Reddito di cittadinanza e denunciati alla Procura : Continuano a uscire fuori i cosiddetti «furbetti del Reddito di cittadinanza». Tra chi lavora in nero, chi prende il sussidio senza averne diritto, chi compie dei reati come furto o spaccio. Fatto sta che sono davvero tanti ormai in Sicilia le persone scoperte e che perderanno l’assegno mensile contro la povertà voluto dal Movimento 5 Stelle. Gli ultimi tre furbacchioni del Reddito di cittadinanza sono stati Scoperti in provincia di ...

Vaticano - la nomina del procuratore Pignatone accelerata da Papa Francesco dopo l’inchiesta sulle oPerazione finanziarie illecite : Dall’inchiesta su Mafia Capitale a quelle finanziarie della Santa Sede. Papa Francesco ha nominato presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano Giuseppe Pignatone che subentra così all’ex rettore dell’Università Lumsa di Roma, Giuseppe Dalla Torre. Una nomina che arriva mentre nei sacri palazzi c’è sgomento per la sospensione di cinque dirigenti vaticani a seguito dell’inchiesta sulle operazioni finanziarie illecite. E c’è già ...

Nubi all’orizzonte Per Netflix : la procura di Milano avvia una indagine Per omessa dichiarazione dei redditi : Tutti amano Netflix. Addirittura si potrebbe dire che il lavoro del colosso statunitense è talmente buono e abbondante da risultare stucchevole. Nonostante l’elevato tasso di dipendenza del pubblico verso il servizio di streaming online, è di oggi la notizia che la procura di Milano ha avviato una indagine per “omessa dichiarazione dei redditi”. Secondo quando dichiarato dalla procura di Milano, è stato aperto un fascicolo ...

Giuliani ha incontrato procuratori ucraini Per ottenere informazioni sul candidato dem Biden : Nel suo ruolo di avvocato personale del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani incontrò cinque procuratori ed ex procuratori ucraini sin dallo scorso anno. Lo rivela lo stesso legale al Washington Post, riferendo che in quei colloqui ottenne informazioni su Hunter Biden - il figlio dell’ex vicepresidente, ora candidato presidenziale dem, che era membro del cda di una società energetica ucraina - e su quella che Giuliani ...

Marco Pantani - il Procuratore : “morto Per droga - non ci sono misteri”. Morra (M5S) : “soddisfatto” - ma la famiglia insiste : “troppe incongruenze - è stato ucciso” : Il Procuratore della Repubblica di Rimini, Elisabetta Melotti, è stata sentita oggi dalla Commissione Antimafia e ha detto che il caso della morte di Marco Pantani è chiuso, senza verità celate. “Sulla causa di morte di Marco Pantani, rispetto a ciò che ha già valutato il giudice, non ci sono elementi nuovi di nessun genere: ogni aspetto è stato esaminato dal giudice“, ha tagliato corto il magistrato. Secca la replica della famiglia: ...

«La vagina non è fatta Per procurare piacere» : Un nuovo libro della sessuologa Roberta Rossi spiega come funziona l'orgasmo femminile e alcune convinzioni errate (ancora oggi) su cos'è il sesso per le donne

Fifa - la riforma Per "ingabbiare" Mino Raiola & Co : come cambia la vita Per i procuratori : Clamorosa indiscrezione del New York Times: secondo il celebre quotidiano americano, la Fifa sarebbe pronta a varare una riforma epocale per regolamentare le attività dei procuratori dei calciatori e i prestiti dei giocatori under 21 da parte dei top club, con considerevoli effetti sul calciomercato

Una procura tedesca ha incriminato i due dirigenti più importanti di Volkswagen Per manipolazione del mercato : La procura tedesca di Braunschweig ha incriminato i due dirigenti più importanti di Volkswagen – il CEO Herbert Diess e il presidente Dieter Poetsch – per manipolazione del mercato, in relazione al Dieselgate, lo scandalo sulle emissioni truccate dei suoi motori diesel.

Va in carcere da Bossetti spacciandosi Per un consulente della procura - è giallo : Lavinia Greci L'uomo entrato nella struttura milanese avrebbe dato l'identità di Cesare Marini, il quale ha poi denunciato l'accaduto. L'impostore sarebbe riuscito, però, ad avere un colloquio con Bossetti condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Si è presentato in carcere spacciandosi per un'altra persona ed è riuscito a incontrare Massimo Bossetti, il muratore di Mapello, detenuto al carcere di Bollate e condannato ...

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore : tutti i Personaggi : Vanessa Scalera in Imma Tataranni - Sostituto Procuratore Arriva su Rai1 un nuovo personaggio destinato a non passare inosservato. Si tratta di Imma Tataranni, la protagonista principale di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, la serie coprodotta da Rai Fiction – ITV Movie, per la regia di Francesco Amato. Ad interpretare l’effervescente Imma, una donna dal carattere forte e determinato, pronta ad andare dritto al sodo senza ...

Llorente - un gol e procura un rigore : non male Per un pensionato. Lecce-Napoli 0-2 (primo tempo) : La domanda è: nella sua storia il Napoli ha mai giocato con una coppia d’attacco pesante? Quante volte? È un quesito che arrivato persino ai microfoni di Dazn. Noi non lo ricordiamo. Non abbiamo nel nostro Dna Pulici e Graziani e nemmeno Crespo e Vieri. Ancelotti oggi ha rotto la tradizione. Uno dei tanti piccoli squarci che il signor Carlo sta regalando al segmento di tifosi del Napoli in grado di comprendere. Llorente e Milik al centro ...

La Procura di Catania ha chiesto l’archiviazione Per Matteo Salvini sul caso della nave Gregoretti : Sabato la Procura di Catania ha chiesto l’archiviazione per l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini sul caso della nave Gregoretti, che lo scorso luglio era rimasta bloccata per giorni nel porto di Augusta (Siracusa) con 116 migranti a bordo perché Salvini

Cast e Personaggi di Imma Tataranni Sostituto Procuratore : su Rai1 la risposta femminista a Montalbano : Sono tutti un po' curiosi di conoscere Cast e personaggi di Imma Tataranni Sostituto Procuratore che da oggi, 22 settembre, prenderà il via su Rai1 dopo il primo passaggio su RaiPlay. Valeria Scalera è chiamata a lasciarsi alle spalle la gavetta e il teatro per sbarcare in tv per un ruolo nuovo e innovativo, la risposta femminista (e femminile) a Montalbano ma anche una donna pronta a rompere gli schemi e che l'ha tanto coinvolta da farla ...

Caso nave Gregoretti - Procura chiede l’archiviazione Per Salvini : La Procura di Catania ha chiesto l'archiviazione per Matteo Salvini sul Caso della nave Gregoretti. L'ex ministro era indagato per sequestro di persona in quanto aveva impedito l'attracco alla motovedetta della Guardia costiera Gregoretti che aveva soccorso in mare 135 migranti nel luglio scorso.Continua a leggere