Pensioni | Gualtieri | ‘Quota 100 fortunatamente andrà ad esaurimento’

Pensioni flessibili e LdB2020 - Gualtieri : 'Quota 100 non sarà toccata' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 30 settembre vedono arrivare nuove dichiarazioni di conferma sulla quota 100 e sul reddito di cittadinanza dal Mef, ed in particolare dal Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Il governo ha quindi nuovamente confermato l'intenzione di proseguire con la sperimentazione del meccanismo di prepensionamento avviato nel corso del 2019, anche se al momento non è ancora possibile escludere alcune modifiche ...

Riforma Pensioni e welfare - Gualtieri : 'Confermate quota 100 e Reddito di cittadinanza' : Arriva una nuova conferma sui provvedimenti di Riforma del welfare e della previdenza avviati dal governo giallo-verde ed ora al vaglio del nuovo esecutivo. La notizia arriva dal tavolo di confronto con i sindacati, conclusosi da poche ore. Ad esprimere il parere favorevole sarebbe stato lo stesso Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, facendo il punto della situazione sull'impostazione della prossima legge di bilancio 2020. Il Ministro ...

Pensioni : Q100 verso la conferma - Roberto Gualtieri : 'Andava fatta diversamente' : È passato esattamente un anno da quando il governo sostenuto da Lega e Movimento Cinque Stelle era pronto al braccio di ferro con l'Europa. Sul tavolo c'era la necessità di aumentare il debito pubblico per finanziare misure come il reddito di cittadinanza e soprattutto Quota 100. Ad un anno di distanza è cambiato il ministro dell'Economia ed oggi al timone del Mef c'è l'europeista Roberto Gualtieri. Quando resta poco tempo prima di entrare nel ...

Pensioni - Gualtieri : ‘Quota 100 andrà ad esaurimento - non si cambia’ : La riforma delle Pensioni continua ad animare il dibattito politico, sindacale ed economico in vista dell’approvazione della nuova manovra finanziaria per il 2020. Mentre si resta in attesa di capire se troveranno spazio nella legge di Bilancio la proroga del regime sperimentale di Opzione donna e l’istituzione della Quota 41 per i lavoratori precoci, il dibattito si focalizza sulla Quota 100, la misura che consente di accedere in anticipo al ...

Pensioni - Gualtieri : ‘Quota100 andrà ad esaurimento - non si cambia’ : La riforma delle Pensioni continua ad animare il dibattito politico, sindacale ed economico in vista dell’approvazione della nuova manovra finanziaria per il 2020. Mentre si resta in attesa di capire se troveranno spazio nella legge di Bilancio la proroga del regime sperimentale di Opzione donna e l’istituzione della Quota 41 per i lavoratori precoci, il dibattito si focalizza sulla Quota 100, la misura che consente di accedere in anticipo al ...

Pensioni : Quota 100 resta fino alla scadenza - Gualtieri difende la misura : "Il dato è frutto di un'elaborazione giornalistica non corretta dal punto di vista logico, non trova alcun riscontro", lo ha spiegato il neo ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri smentendo i dati diramati dalla Ragioneria Generale dello Stato riguardante i costi molto elevati che la Quota 100 voluta dalla Lega comporterebbe per le casse statali. Gualtieri e Tridico difendono Quota 100 Si parla di circa 63 miliardi di euro in ...