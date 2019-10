Pensioni flessibili e Manovra 2020 | Proietti UIL | ' Introdurre quota 100 rosa'

Pensioni anticipate e flessibilità : 64+20 - lo prevede il disegno di legge di Nannicini : Quando si parla di Pensioni, la figura di Tommaso Nannicini non è fuori luogo. Attualmente senatore della Repubblica in Forza al PD, Tommaso Nannicini ha in passato ricoperto il ruolo di consigliere economico del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi per poi diventare sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un personaggio di spicco che era figura costante nei summit tra governo e sindacati durante il tentativo di riforma del ...

Pensioni flessibili e LdB2020 - Gualtieri : 'Quota 100 non sarà toccata' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 30 settembre vedono arrivare nuove dichiarazioni di conferma sulla quota 100 e sul reddito di cittadinanza dal Mef, ed in particolare dal Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Il governo ha quindi nuovamente confermato l'intenzione di proseguire con la sperimentazione del meccanismo di prepensionamento avviato nel corso del 2019, anche se al momento non è ancora possibile escludere alcune modifiche ...

Pensioni flessibili e LdB2020 - il Premier : 'Confermiamo quota 100' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 28 settembre 2019 vedono concretizzarsi importanti dichiarazioni di conferma da parte del nuovo governo giallo-rosso rispetto alla prosecuzione della quota 100 e del reddito di cittadinanza, oltre che all'alleggerimento della pressione fiscale sugli stipendi e sugli assegni previdenziali. Il Premier Conte su quota 100: 'Sono misure di protezione sociale' Nella giornata di ieri è arrivata una nuova conferma ...

Pensioni flessibili - quota 100 e opzione donna : la NaDef slitta al 30 settembre : Il nuovo governo giallorosso è al lavoro sulla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, primo passaggio utile per definire gli interventi di riforma da inserire all'interno della prossima legge di bilancio 2020. L'occhio dei lavoratori cade ovviamente sulle misure attese in merito al taglio del cuneo fiscale e alla riforma del settore previdenziale, con particolare attenzione alla conferma delle opzioni di flessibilità ...

Pensioni flessibili - per Landini la Q100 non è sufficiente : Nella giornata di ieri il confronto tra governo e sindacati sul capitolo della riforma previdenziale è proseguito a Lecce durante le Giornate del Lavoro. Alla manifestazione erano presenti sia il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che il Segretario Generale della Cgil Maurizio Landini. È così che i rispettivi interventi sono risultati ricchi di spunti per chi attende delle risposte in merito al delicato capitolo della flessibilità ...

Pensioni flessibili - Armiliato (Cods) su Quota 100 rosa : 'Primo passo per equità' : Prosegue il pressing del Comitato Opzione Donna Social verso il riconoscimento del lavoro di cura svolto dalle donne a livello di welfare e previdenza. Una rivendicazione che nelle scorse settimane si è concretizzata con la proposta dell'avvio di una Quota 100 rosa, pensata in modo specifico per valorizzare la carriera lavorativa delle donne. Nella pratica, si chiede di garantire la pensione anticipata a partire dai 62 anni di età e dai 36 anni ...

Pensioni flessibili : per Tridico (Presidente Inps) su Q100 'meno uscite del previsto' : Il dibattito sulla flessibilità previdenziale nelle ultime settimane ha visto crescere il protagonismo della quota 100, la misura di pensionamento anticipato che consente l'uscita dal lavoro a partire dai 62 anni di età e 38 anni di versamenti. Attualmente il provvedimento è previsto come sperimentale, con il 31 dicembre 2021 come data di termine ultimo per poter far valere l'opzione. Nel nuovo esecutivo si è molto discusso della possibile ...

Pensioni flessibili - la quota 100 rischia il sorpasso delle altre misure : Le Pensioni anticipate tramite quota 100 rischiano di essere superate dalle altre misure di flessibilità presenti nel nostro ordinamento. È questa la conclusione di un'analisi portata avanti dal Sole 24 Ore in relazione ai recenti dati comunicati dall'Inps e confermati fino allo scorso 10 settembre 2019. Nella pratica, le ultime statistiche riguardanti le richieste di pensionamento registrano innanzitutto la forte presenza di domande agevolate ...

Pensioni flessibili e quota 100 : dal boom iniziale al crollo delle richieste : Le discussioni sulle Pensioni anticipate tramite quota 100 sono diventate nelle scorse settimane sempre più animate, tra chi prospettava un'interruzione dell'opzione e chi invece ne chiedeva una sua estensione. Nel frattempo, dall'Inps, sono emersi nuovi dati, i quali hanno confermato il trend discendente delle richieste di accesso già iniziato negli scorsi mesi. Ne emerge un quadro, a volte, contraddittorio sulla nuova misura di ...

Pensioni flessibili - il CODS lancia l'ipotesi della 'Quota 100 rosa' : Nel complesso dibattito sulla riforma previdenziale e sulle Pensioni anticipate tramite Quota 100 si è inserita ieri una nuova proposta in arrivo da Orietta Armiliato, fondatrice del Comitato Opzione Donna Social. L'idea è di rimediare alle mancanze insite nel meccanismo di funzionamento della Q100, che attualmente prevede indistintamente il raggiungimento di almeno 62 anni di età e 38 anni di versamenti. Requisiti di fatto particolarmente ...

Pensioni flessibili - nuovo allarme su Quota 100 : peso enorme sui conti pubblici : Dopo una situazione che sembrava procedere verso un relativo allentamento della tensione, arriva un nuovo allarme sulla Quota 100, il meccanismo sperimentale di accesso alla pensione a partire dai 62 anni di età e 38 anni di contribuzione. A riaccendere il dibattito pubblico a seguito delle indiscrezioni per una sua conferma fino al termine della sperimentazione (fissata al 2021) è la Ragioneria dello Stato, che fa il punto della situazione in ...

Pensioni flessibili - nuove dichiarazioni dal governo per confermare la Q100 fino al 2021 : Nelle ultime settimane la Quota 100 è stata al centro di una discussione molto accesa non solo all'interno di tutto l'arco delle formazioni politiche, ma anche tra le due forze del governo nascente. La questione dirimente vedeva negli scenari più drastici una possibile cancellazione della misura in favore di altri provvedimenti meno onerosi, con il rischio però di illudere ancora una volta quei lavoratori che avrebbero maturato nei prossimi due ...

Pensioni : sindacati e comitati in pressing per giovani - donne e flessibilità : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 9 settembre 2019 vedono arrivare nuove prese di posizione dai sindacati in merito alla necessità di rivalutare le Pensioni e di aumentare le tutele previdenziali in favore dei giovani. Nel frattempo dai comitati si ricorda anche l'esigenza di tutelare le donne e gli esodati. Barbagallo (Uil): necessario rivalutare le Pensioni Dalla Uil arriva un nuovo richiamo all'urgenza di intervenire nel delicato ...

Pensioni flessibili 2020-21 : con tagli su Q100 risparmi per 12 miliardi in due anni : Calcolatrice alla mano, un eventuale ripensamento sulle nuove Pensioni anticipate tramite quota 100 potrebbe portare fino a 12 miliardi di euro di risparmi. È quanto emerge dalle recenti proiezioni diffuse da Il Sole 24 Ore, che ha fatto il punto sulla misura evidenziando lo spazio per un intervento correttivo ad opera del prossimo governo giallo-rosso. Secondo quanto evidenziato dal noto quotidiano economico, una riflessione al riguardo sarebbe ...