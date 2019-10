Pd | Zingaretti e Franceschini con delegazione dem al governo al Nazareno

Scissione agita il Pd - Zingaretti : «Un errore dividersi». Franceschini a Renzi : «Fermati» : «Un Pd unito serve alla democrazia italiana e alla stabilità del Governo. Dividersi in questo momento è un gravissimo errore che l'Italia non capirebbe». Nicola...

Governo - la diretta – Franceschini dà ragione a Grillo e propone : “Eliminiamo entrambi i posti da vicepremier”. Tutto il Pd con lui - compreso Zingaretti : “Contributo per sbloccare la situazione” : Beppe Grillo che “benedice” l’alleanza giallo-rossa, il “tweet di pace” con cui gli risponde Nicola Zingaretti. Poi Dario Franceschini prova a indicare la via: “Per riuscire a andare avanti allora cominciamo a eliminare entrambi i posti da vicepremier“. Un assist per uscire dall’impasse sulla questione della vicepresidenza che viene appoggiato da tutti i democratici, segretario compreso: “Un altro ...

