Parmitano comandante dell’Iss | psicologicamente fase dura

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 3 ottobre 2019) "In questo momento cambia l'approccio mentale di Luca. Lui, fino a oggi, ha lavorato per il sistema, per il Paese, cercando di portare degli obiettivi a casa che erano i suoi obiettivi, con una strategia condivisa con altri. Ma, in questo momento, lui dovrà affrontare una nuovacheè abbastanzaperché, in qualche modo, tutte le decisioni che prenderà condizioneranno la vita di tutte le persone a bordo".Così il colonnello pilota dell'Aeronautica Militare, Aniello Violetti, vice Capo dell'Ufficio generale per lo Spazio, intervenendo in diretta streaming dall'Asi, l'Agenzia spaziale italiana, in occasione della cerimonia per il conferimento dell'incarico didella Stazione spaziale internazionale a Luca, astronauta italiano dell'Esa e colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica Militare, in orbita per la missione "Beyond" dell'Esa, ...

