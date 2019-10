Parigi | strage in prefettura | funzionario fa 4 morti | poi viene ucciso «Conflitto

Fonte : ilmessaggero

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Undi polizia si è lanciato, armato di coltello, contro cinque colleghi delladi, proprio nel cuore della città, sull'Ile-de-la-Cité. L'uomo...

guidoolimpio : Parigi. Killer è un funzionario amministrativo. Per ora non si pronunciano su movente. Strage avviene in contesto d… - guidoolimpio : Parigi: è una strage in 'stile Usa' su posto di lavoro? Solo che killer ha usato un coltello. Aspettiamo i dettagli - zazoomblog : Parigi agente fa strage in prefettura. Cinque morti «movente passionale» - #Parigi #agente #strage #prefettura. -